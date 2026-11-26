La restricción operará de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la mañana del día siguiente, según el último número de la placa. La medida no aplicará durante los días festivos ni el 24, 25 y 31 de diciembre de 2026, así como tampoco el 1 de enero de 2027.

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El nuevo calendario quedó distribuido de la siguiente manera: los lunes tendrán restricción los taxis cuyas placas terminen en 7 y 8; los martes, en 9 y 0; los miércoles, en 1 y 2; los jueves, en 3 y 4; y los viernes, en 5 y 6.

Según el DATT, la disposición busca contribuir a la movilidad y organizar la prestación del servicio de transporte público individual en las vías del Distrito. La autoridad de tránsito pidió a los conductores consultar la programación y respetar los días establecidos para evitar sanciones.