Cartagena es sede del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, un encuentro organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) que se desarrolla del 25 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. Entre las empresas participantes está Cemento País, que presentó su vinculación al evento como parte de su estrategia para fortalecer relaciones con constructores, inversionistas y otros actores del sector.

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Bajo el lema “Del plan a la obra”, esta edición reúne a cerca de 3.500 asistentes de 11 países y contempla más de 85 conferencias, además de 35 espacios entre paneles y actividades de relacionamiento. La agenda aborda asuntos como la ejecución de proyectos, la financiación, la innovación, la inversión privada y las condiciones necesarias para garantizar la confianza en el desarrollo de obras.

Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, señaló que la participación de la compañía busca contribuir a las discusiones sobre el futuro de la infraestructura y destacar la importancia de contar con materiales de calidad y proveedores que acompañen los proyectos durante sus diferentes etapas.

El directivo también sostuvo que el desafío del sector no consiste únicamente en anunciar nuevas iniciativas, sino en lograr que se ejecuten y entren en funcionamiento. En ese sentido, destacó la disponibilidad de materiales, la trazabilidad y el acompañamiento técnico como elementos relevantes para el desarrollo de las obras.

El congreso contempla tres ejes temáticos: conectividad, competitividad y confianza. La programación concluirá con los llamados Compromisos de Cartagena, que, según los organizadores, buscarán establecer responsables y fechas para avanzar en las propuestas discutidas durante el encuentro.