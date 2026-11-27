El concierto se denomina “Navidad Milagro” y es organizado por la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), que año tras año brinda un gran espectáculo con sus talentosos docentes, estudiantes y egresados de su Conservatorio “Adolfo Mejía Navarro”.

En esta oportunidad estarán en tarima más de 60 artistas, entre la Orquesta Sinfónica de Bolívar Unibac, el coro juvenil afro-góspel Agnusingers, y solistas egresados del Conservatorio “Adolfo Mejía”, todos #TalentoUnibac.

La rectora de Unibac, Sacra Náder David, manifestó que “Música en las Alturas hace parte de la agenda navideña de Cartagena, es un evento esperado cada diciembre porque brinda un espectáculo único en la región; es gratificante que los cartageneros puedan apreciar y disfrutar el talento y la disciplina de los profesionales que se están formando en Unibac con un montaje de altura y de exigente calidad artística”.

En su XIII versión, el concierto de Navidad reúne voces, instrumentos y sonoridades universales y colombianas en un programa que transita por la música lírica, sacra, coral y popular, para culminar con la alegría entrañable de los villancicos. Una vez más, Unibac comparte con Cartagena de Indias el poder de la música para congregar y emocionar.

Talento Unibac

Orquesta Sinfónica de Bolívar Unibac (Director: Germán Céspedes Díaz)

Daniela Fernández, soprano

Andrés Aguilar, tenor

Jerlín Torres, flauta de millo

Artistas invitados

Coro Agnusingers (Director: Juan Carlos Arnedo)

Julieta Náder, soprano

La Orquesta Sinfónica de Bolívar Unibac es patrimonio musical del Caribe, única de carácter permanente en la región. Por iniciativa de la Rectora de Unibac, Sacra Nader David, inició como pre-orquesta desde 2002, y se erigió formalmente en 2011. A partir de 2013 es dirigida por el maestro Germán Céspedes Díaz.

El coro juvenil afro-góspel Agnusingers, creado en 2017, está dirigido por el maestro Juan Carlos Arnedo, docente de Unibac.

PROGRAMA

Slight ride de Leroy Anderson

O mío babbino caro – Giacomo Puccini

Salida de Cecilia Valdez - Gonzalo Roig

Meine lippen sie küssen so heiß - Franz Lehar

Solista: Daniela Fernández (soprano)

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Travesía para coro y orquesta de Victoriano Valencia

Coro Agnus Singers

Checumbia – Checo Acosta (adaptación de Brandon Bernard)

Solista: Andrés Aguilar, canto

Solista: Jerlín Torres, flauta de millo (canto popular)

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Vois sur ton chemin de B. Coulais

Coro Agnus Singers; solista: Julieta Nader

Selección de Navidad (Es la más fría noche; Rodolfo el reno; Adeste Fideles; Noche de paz; We wish you a Merry Christmas; Jingle Bells) – adaptación de Juan Carlos Márquez

Coro Agnus Singers

Orquesta Sinfónica de Bolívar Unibac

Director: Germán Céspedes Díaz

Música en las Alturas regresa al Convento de la Popa

Después de cinco años, Música en las Alturas regresa al lugar que le dio origen y sentido: el histórico Convento Santa Cruz de La Popa, en Cartagena de Indias. En este escenario privilegiado, donde la ciudad se encuentra con su historia y su paisaje, la Orquesta Sinfónica de Bolívar de Unibac renueva una tradición que celebra la música como expresión de encuentro, identidad y esperanza. En su décima tercera edición, este tradicional concierto de Navidad reúne voces, instrumentos y sonoridades universales y colombianas en un programa que transita por la música lírica, sacra, coral y popular, para culminar con la alegría entrañable de los villancicos. Una vez más, Unibac comparte con Cartagena el poder de la música para congregar y emocionar.

Orquesta Sinfónica de Bolívar Unibac

Creada por la rectora de Unibac, Sacra Nader David, como una pre-orquesta en 2002, debutó en octubre de ese año en el Teatro Adolfo Mejía, bajo la dirección del maestro Ruperto Sierra, acompañando la transición que hizo el programa de Música de grado técnico a profesional. En 2011 el Consejo Directivo de Unibac crea la Orquesta Sinfónica de Bolívar como embajadora cultural de la Institución. Junto con la evolución del programa de Música, que en el 2014 fue elevado al grado de Facultad denominada Conservatorio de Música Adolfo Mejía Navarro, la orquesta se fue desarrollando para alcanzar el formato sinfónico con cerca de 50 integrantes, todos miembros de la comunidad académica de Unibac. A partir de 2013, bajo la batuta del maestro Germán Céspedes Díaz, la Orquesta Sinfónica de Bolívar se proyecta como un colectivo en vía de profesionalización, ofreciendo una temporada regular de cerca de 30 conciertos anuales de la más alta factura, abordando ambiciosos proyectos artísticos, planteando un trabajo social dirigido a circular nuevos repertorios y formar públicos. En 2014 la OSB realizó su primera gran gira regional por cuatro departamentos del Caribe colombiano y su primera gira internacional por cuatro estados del sur de los Estados Unidos. El mismo año la OSB recibió la Orden al Mérito Cívico Simón Bolívar de la Gobernación de Bolívar y en 2017 una Exaltación y Reconocimiento Especial por su labor cultural y académica. En 2015 grabó su primer disco Caribe Sinfónico. En 2018 la OSB obtuvo el Reconocimiento Afro del Ministerio del Interior y el reconocimiento de Festichampeta por su aporte al desarrollo del género urbano más representativo de Cartagena. La orquesta ha sido declarada Visitante Ilustre por la Gobernación de La Guajira, las alcaldías de Sincelejo, Mompox, Lorica y la Universidad Estatal de Tennessee. Es invitada permanente de los festivales de jazz en Mompox, Festival multicultural de los Montes de María, Festival de música sacra, Festival de las Artes de Unibac, Festival Internacional de Cine de Cartagena y eje de dos importantes eventos institucionales: las Clínicas Instrumentales de Unibac y el ciclo de conciertos decembrinos Música en las Alturas. En 2025 realizó una exitosa gira por tres ciudades de España, invitada por el Congreso de la Hispanidad.

Coro Agnusingers

Fundado en 2017 en Cartagena de Indias por el maestro Juan Carlos Arnedo Martínez, docente del Conservatorio Adolfo Mejía de Unibac, Agnusingers es un coro infantil y juvenil integrado por estudiantes de técnica vocal de la Academia Musical Splendor. Su nombre significa «Cantores del Cordero de Dios» y refleja su inspiración espiritual y su identidad musical, con especial énfasis en el góspel, los sonidos afroamericanos y el folclor colombiano. A lo largo de su trayectoria, ha participado en festivales y escenarios nacionales e internacionales, representando a Cartagena en países como Brasil, Ecuador, Uruguay y Argentina. Reconocido por su calidad vocal y versatilidad artística, constituye un destacado referente del talento coral juvenil del Caribe colombiano.

Daniela Fernández

Cantante lírica colombiana, egresada de la Universidad del Norte, posee un Máster Universitario y Magister en Musicología, Educación Musical e Interpretación de la Música Antigua de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado una destacada carrera como solista en recitales de cámara y montajes operísticos en Colombia. Entre sus participaciones más notables figura su interpretación del rol protagónico de Pamina en la aclamada producción colombiana de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, estrenada en Cartagena bajo la dirección escénica de Isabelle Kabatu y presentada en escenarios nacionales como el Teatro Colón de Bogotá. Asimismo, ha sido artista invitada en ciclos de música de cámara y recitales líricos en espacios patrimoniales y culturales del Caribe, como el ciclo Sonidos de Libertad en la Quinta de San Pedro Alejandrino (Santa Marta). Desde 2024 es docente de Canto lírico del Conservatorio Adolfo Mejía Navarro de Unibac.

Jerlín Torres

Durante su formación como percusionista en Unibac formó parte del semillero de investigación InArte Caribe, representando a la institución en espacios académicos como el XX Encuentro Departamental de Investigación (EDESI). Su trabajo de grado, titulado «Luango: Transferencia de la base rítmica del lumbalú en el contexto de San Basilio de Palenque» (2025), se enfoca en el estudio, la documentación y la preservación pedagógica de las estructuras rítmicas del lumbalú en su comunidad. Ha integrado agrupaciones de música folclórica y fusión del Caribe colombiano como Marlon De La Peña y su grupo Viento y Tambó. Asimismo, ha proyectado los sonidos y la lengua palenquera a nivel internacional mediante colaboraciones discográficas, entre ellas su participación en el tema «Suto Ta Kandá (de las 4 a las 12)» del álbum Sancocho Trifásico (2025) de la agrupación canadiense de cumbia psicodélica Empanadas Ilegales.

Andrés Aguilar

Cantante, intérprete e investigador musical cartagenero, egresado del Conservatorio de Música Adolfo Mejía Navarro de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac). Su propuesta artística se caracteriza por tender puentes entre la formación vocal académica y las expresiones sonoras populares y tradicionales del Caribe colombiano, con especial énfasis en la salsa y la música tropical.

Julieta Nader

Estudiante del taller vocal de Juan Carlos Arnedo, incursiona en el escenario desde 2025, año en que debutó exitosamente como solista del concierto de Navidad Música en las Alturas en el Ruedo de La Serrezuela.