El acceso al agua potable en la isla de Tierrabomba, las obras de saneamiento básico en la zona norte y nuevas alternativas para reducir el déficit habitacional de Cartagena fueron los principales asuntos que el alcalde Dumek Turbay presentó al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, durante su primer encuentro oficial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Uno de los proyectos expuestos fue el acueducto de Tierrabomba, que busca llevar agua potable a los corregimientos de Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena y Tierrabomba. La iniciativa está dividida en dos etapas: la primera contempla una inversión de $112.800 millones para beneficiar a cerca de 8.800 habitantes de Bocachica y Caño del Oro; mientras que la segunda requeriría $38.400 millones para atender a aproximadamente 4.400 personas de Punta Arena y Tierrabomba. En conjunto, se proyecta beneficiar a más de 13.000 habitantes.

El Distrito indicó que el proyecto cuenta con estudios y diseños, pero todavía debe avanzar en la gestión de permisos y en la atención de observaciones técnicas. La hoja de ruta presentada establece que la primera fase volvería a radicarse durante el primer semestre de 2027 y la segunda, en la segunda mitad del año.

En materia de saneamiento, también se revisó el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela, una obra que, según la información entregada durante la reunión, registra un avance físico del 32 % y tiene una inversión de $114.617 millones. El proyecto contempla estaciones de bombeo, redes de recolección y sistemas de impulsión para llevar la cobertura del 0 al 100 % y beneficiar a más de 26.000 habitantes.

La ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de El Cerro fue otra de las iniciativas presentadas por Turbay, con la que se busca fortalecer la capacidad del sistema y mejorar la prestación del servicio en Cartagena.

La agenda también incluyó propuestas de vivienda. El Distrito planteó un esquema de cofinanciación entre la Nación y el gobierno local para ampliar los mejoramientos habitacionales, bajo un modelo de aportes compartidos. Además, expuso la necesidad de reubicar a 320 hogares afectados por la falla geológica del barrio San Francisco. Para este proyecto se propuso que cada nivel de gobierno aporte hasta 45 salarios mínimos por vivienda, con el fin de alcanzar un subsidio conjunto de hasta 90 salarios mínimos. La iniciativa requiere identificar un terreno apto y avanzar en el cumplimiento de la Sentencia 047-2020 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Durante el encuentro, el Distrito también presentó resultados de Corvivienda entre 2024 y 2026: 1.033 subsidios de vivienda asignados, 1.659 títulos de predios formalizados y 5.454 mejoramientos habitacionales en 62 barrios y comunidades rurales e insulares.