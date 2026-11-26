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Nos emborracharon para confundirnos con secuestradores del éxito: rehén encarado por De la Espriella

Daniel Díaz, uno de los ciudadanos que permaneció secuestrado en el almacén Éxito de Cartagena, pasó por los micrófonos de 6AM W y afirmó que los delincuentes obligaron a varios rehenes a consumir licor para generar confusión durante el operativo.

El hombre, que fue señalado por Abelardo de la Espriella como uno de los presuntos secuestradores, contó cómo logró demostrar su inocencia y entregó detalles de las horas que permaneció junto al grupo delincuencial.

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“Nos tenían de mandaderos con tal de estar caminando por toda la zona, entonces nosotros siempre estábamos, digamos, al vaivén de los drones. Los drones siempre nos iban a captar en movimiento”, relató.

De acuerdo con su testimonio, esta situación habría contribuido a que desde el exterior algunas personas fueran confundidas con los responsables del secuestro, pues permanecían desplazándose por diferentes zonas del establecimiento.

Secuestro en el Éxito: obligaron a los rehenes a consumir licor para generar confusión

Díaz aseguró que los delincuentes no solamente estaban bajo los efectos del licor, sino que también presionaban a los rehenes para que bebieran.

“Al principio yo dije que no, pero pues ya imagínate con ellos con armas, ¿cómo decir no?”, contó.

El hombre explicó que, aunque aceptaba que le sirvieran bebidas para evitar enfrentamientos con los secuestradores, intentaba no consumirlas. Cuando tenía oportunidad, botaba el licor para mantenerse alerta.

“Yo decía: yo acá no me puedo embriagar a como están ellos o a como tenían a otros rehenes en otras áreas”, explicó.

Según contó, uno de los trabajadores del Éxito recibió instrucciones de buscar varias botellas de whisky Johnny Walker Blue Label.

“Las encontraron y se tomaron como cinco, eso eran como cuatro o cinco botellas. Ellos nos decían: ‘Es que esto vale un millón quinientos, aprovechen que ustedes esto no se lo toman todos los días’”, relató.

Díaz permaneció durante buena parte del día cerca de los secuestradores y aseguró que incluso debía preparar mezclas de whisky con soda para el hombre que identificó como el líder del grupo.

Daniel Díaz fue señalado como secuestrador y explicó cómo demostró su inocencia

Otro de los aspectos que abordó durante la entrevista fue la confusión que se generó después de que Abelardo de la Espriella lo señalara públicamente como uno de los presuntos secuestradores del Éxito.

Díaz explicó que su presencia en movimiento por diferentes áreas del establecimiento pudo contribuir a esa identificación equivocada. Sin embargo, aseguró que desde el comienzo había tomado precauciones para poder demostrar quién era una vez terminara el cautiverio.

El ciudadano contó que escondió su celular corporativo debajo de una mesa y mantuvo su teléfono personal oculto entre la ropa interior, junto con su documento de identidad.

“Ahí estaba mi documento, ahí estaba información para cuando saliéramos poder mostrarle a la Policía quién era yo en realidad, no estar indocumentado”, explicó.

Cuando terminó la operación, pidió a los policías que revisaran su teléfono personal, les entregó la contraseña y permitió que verificaran su información. Posteriormente, le tomaron las huellas dactilares.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: