La Universidad de Cartagena se ubicó en el cuarto lugar entre las universidades colombianas clasificadas en el Times Higher Education World University Rankings 2027 (THE WUR), uno de los principales rankings internacionales de educación superior.

El THE WUR compara el desempeño de universidades con actividad investigativa mediante 17 indicadores agrupados en cinco áreas: calidad de la investigación, enseñanza, entorno de investigación, perspectiva internacional e industria.

En enseñanza, THE considera aspectos como la reputación académica, la relación entre estudiantes y personal docente y la formación doctoral. En el entorno de investigación se observa su reputación, volumen , calidad de la investigación y financiación.

La edición 2027 clasificó 2.297 instituciones de 118 países y territorios; entre ellas, 24 universidades colombianas. En este contexto, la Unicartagena se ubicó en el rango global 1.401 – 1.600.

La institución aparece por cuarto año consecutivo en el ranking, la continuidad refleja su participación sostenida en una medición internacional que considera, entre otros aspectos, el alcance y la influencia de la investigación universitaria.

La investigación tiene un papel destacado en esta clasificación, especialmente a través del impacto de las citas, que mide cuántas veces otros trabajos académicos citan las publicaciones de una institución. La Universidad de Cartagena cuenta con más de 200 docentes-investigadores reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; su producción científica y el reconocimiento de sus investigaciones aportan a la visibilidad internacional de la institución.

Apostando al desarrollo investigativo con impacto social, académico y científico, el alma mater continúa fortaleciendo su presencia en escenarios globales y visibilizando la investigación que desarrolla desde el Caribe colombiano.