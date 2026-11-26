La Gobernación de Bolívar destinará cerca de $3.000 millones para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el sur del departamento, una subregión afectada por el recrudecimiento del conflicto armado.

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La inversión fue anunciada durante el tercer Comité Territorial de Justicia Transicional, liderado por la gobernadora encargada, Juliana Solano, quien planteó la necesidad de coordinar esfuerzos con el Gobierno Nacional para ampliar la presencia institucional y responder a las amenazas que enfrentan tanto los uniformados como la población civil.

Durante la reunión, Solano manifestó la intención de promover una mesa de trabajo con los ministerios del Interior y de Defensa para establecer compromisos y definir acciones conjuntas frente a la situación de orden público en esta zona de Bolívar.

Otro de los asuntos abordados fue la atención a las comunidades que han sufrido desplazamientos y confinamientos. Iván Sanes, secretario de Paz y Reconciliación del departamento, señaló que se requiere fortalecer la coordinación con la Unidad para las Víctimas para facilitar la entrega de asistencia humanitaria a las personas afectadas.

El comité también revisó las acciones de memoria histórica que se adelantan en Altos del Rosario, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Arenal, San Martín de Loba y El Peñón, con el propósito de reconocer las afectaciones del conflicto y acercar la oferta institucional a las comunidades.