La moneda americana es la divisa más usada en el comercio internacional y representa un papel clave en la importación y exportación de productos. Es por ello que la variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Dólar Colombia

Para este 26 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.630,89 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 25 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del miércoles con un crecimiento del 38.36 pesos colombianos.

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Precio de dólar Colombia

Tenga en cuenta que los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 26 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,449 - Venta a $3.567

Compran a $3,449 - Venta a $3.567 Cali: Compran a $3,300 - Venta a $3.550

Compran a $3,300 - Venta a $3.550 Cúcuta: Compran a $3,480 - Venta a $3.550

Compran a $3,480 - Venta a $3.550 Medellín: Compran a $3.431 - Venta a $3.545

Compran a $3.431 - Venta a $3.545 Pereira: Compran a $3.430 - Venta a $3.530

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Euro en Colombia

El euro, es la moneda de los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional. Para este jueves, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.897,10 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un decrecimiento de $59,60 pesos colombianos, lo que representa una variación del -1.51%.

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Libra esterlina hoy

La libra esterlina, moneda oficial del Reino Unido y una de las divisas más fuertes del mercado internacional, además de ser una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de $4.654,42 pesos colombianos. Frente a su anterior registro, una variación de -$70,36 pesos, equivalente al -1,49%, manteniendo una variación a la baja en el mercado de cambio.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 91,38 dólares, lo que representa un incremento de 0.78% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 92,09 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 86,77 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y su valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 26 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 60.844,4 dólares, lo que representa una variación de 2.783 respecto a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda se recupera un 4,81%.

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