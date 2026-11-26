El dólar americano es un referente en la economía venezolana. Pese a que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 26 de noviembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en dólares.

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Dólar BCV

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves, 26 de noviembre, se ubicará en 924,35 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

El banco también se encarga de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización. Estos son sus precios:

Euro (EUR): 1.011,73 bolívares (VES).

1.011,73 bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 138,48 bolívares (VES).

138,48 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 18,24 bolívares (VES).

18,24 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,18 bolívares (VES).

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Dólar hoy en Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 923,18 // Venta: 1010,81

Banesco:

Compra: 978,92 // Venta: 921,10

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 924,16 // Venta: 935,19

BanCaribe:

Compra: 1073,62 // Venta: 1088,23

Banco Exterior:

Compra: 996,52// Venta: 1093,36

Otras instituciones:

Compra: 979,03 // Venta: 996,60

Los valores usados son ponderados y entregados por el Banco Central de Venezuela. Por tal motivo es que las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 91,38 dólares, lo que representa un incremento de 0.78% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 92,09 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 86,77 dólares.

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SAIME en línea

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el organismo encargado de gestionar en Venezuela los procesos relacionados con la identificación de los ciudadanos, migración y extranjería. Entre sus funciones se encuentran diferentes trámites vinculados con:

Documentos de identidad.

Pasaportes.

Procedimientos migratorios.

El organismo también cuenta con una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden consultar información y adelantar determinados trámites sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina física.

Para conocer los requisitos, procedimientos y servicios disponibles, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del SAIME⁠.

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