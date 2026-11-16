El ecosistema de los activos digitales intenta recuperar el aliento tras un fin de semana marcado por fuertes turbulencias financieras. Luego de descender hasta los US$62.022 el domingo, este lunes 16 de noviembre el Bitcoin opera alrededor de los US$64.580 (equivalentes a unos $213,3 millones de pesos colombianos), reflejando una ligera variación negativa del 0,32% frente al cierre previo.

Con este movimiento, el activo digital acumula un descenso del 20% desde el pasado 21 de octubre. El detonante fue la ruptura a la baja de su promedio móvil de 200 días, ubicado cerca de los US$73.000, activando ventas automáticas y nuevas apuestas en los principales mercados internacionales.

De acuerdo con registros de plataformas de monitoreo como Coinglass, la brusca caída obligó al cierre forzoso de posiciones apalancadas a gran escala. Solo en las 24 horas previas al mediodía del domingo en Asia, se liquidaron contratos en criptomonedas por cerca de $1.950 millones de dólares, de los cuales $758 millones de dólares corresponden a bitcoin.

Los inversionistas institucionales han disminuido notablemente su exposición desde el ciberataque que sufrió Behance a finales de octubre. Entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre, los fondos cotizados del criptoactivo registraron salidas netas de US$3.000 millones.

Analistas del sector atribuyen esta debilidad a una combinación de presiones externas. A las expectativas de que la reserva federal mantenga tasas de interés elevadas y el temor a una mayor regulación en Estados Unidos tras los recientes resultados legislativos, se suma la competencia directa de otras industrias tecnológicas.

Según ejecutivos de firmas de inversión cripto, la inminente salida a bolsa de la compañía de inteligencia artificial Anthropic estaría absorbiendo liquidez del mercado digital, repitiendo un patrón similar al observado durante el debut bursátil de SpaceX meses atrás, en el que los inversionistas minoristas utilizan las criptomonedas como fuente de financiamiento de corto plazo.