No cayó muy bien en el Gobierno colombiano, la carta que enviaron más de 70 parlamentarios del Reino Unido, en la que mostraron su respaldo a la Jurisdicción Especial para La Paz y mostraron su preocupación por algunas posiciones del Gobierno de Abelardo De La Espriella frente al acuerdo de paz firmado en 2016, y que está semana cumplió 10 años.