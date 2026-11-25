Colombia considera improcedente carta de parlamentarios del Reino Unido que respaldaron a la JEP
El canciller Ómar Bula aseguró que estos pronunciamientos son improcedentes.
No cayó muy bien en el Gobierno colombiano, la carta que enviaron más de 70 parlamentarios del Reino Unido, en la que mostraron su respaldo a la Jurisdicción Especial para La Paz y mostraron su preocupación por algunas posiciones del Gobierno de Abelardo De La Espriella frente al acuerdo de paz firmado en 2016, y que está semana cumplió 10 años.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...