La preocupación por los problemas que se han venido registrando en los sistemas de navegación aérea del país volvió a ponerse sobre la mesa durante el Congreso de Infraestructura de Cartagena. El director de la Aeronáutica Civil, Arnaud Penent, aseguró que la entidad trabaja en soluciones para superar las dificultades operativas que han generado alertas en el sector.

El funcionario reconoció la necesidad de acelerar la modernización de los sistemas de navegación, vigilancia y control aéreo, al considerar que la infraestructura actual enfrenta una creciente presión por el aumento de pasajeros y las mayores exigencias operativas de la industria aeronáutica.

Ante este panorama, Penent anunció que la Aerocivil gestiona un crédito con la CAF por USD 300 millones, cerca de $1,2 billones, destinado a ejecutar entre 2027 y 2030 un ambicioso programa de actualización tecnológica. El plan busca fortalecer la seguridad y confiabilidad de las operaciones aéreas mediante la intervención de 67 estaciones aeronáuticas, la instalación y modernización de 12 radares, la adquisición de 43 vehículos de asistencia en plataforma y mejoras en seis centros de control y salas de radar.

“La modernización es una necesidad para responder a los retos actuales del sistema aéreo colombiano”, señaló el director de la Aerocivil al explicar las inversiones proyectadas.

El anuncio se produce en momentos en que el sector ha expresado inquietudes por las fallas y limitaciones reportadas en los sistemas de navegación, elementos fundamentales para garantizar la seguridad y la eficiencia de las operaciones aéreas en el país.

Además de las inversiones tecnológicas, la Aerocivil destacó avances en infraestructura aeroportuaria regional, como la nueva torre de control de San Andrés, las obras en Providencia, la repavimentación de la pista del aeropuerto de Cúcuta y las intervenciones en terminales aéreas de Pitalito, Tolú, Aguachica, Puerto Carreño e Ipiales.