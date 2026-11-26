Ipiales-Nariño

La Policía Nacional logró la captura en Ipiales de un hombre que al parecer, realizaba peleas clandestinas con caninos con el fin de lucrarse económicamente

La investigación se relaciona con hechos ocurridos en la vereda El Salado, corregimiento de La Victoria, donde, al parecer, se desarrollaban peleas clandestinas, en las que varios animales eran enfrentados con fines de apuestas económicas y lucro ilícito.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, uno de los caninos habría resultado lesionado durante estos enfrentamientos. Posteriormente, el hoy capturado presuntamente habría propuesto causarle la muerte mediante disparos con un arma de fuego de fabricación artesanal.

Gracias a las labores investigativas adelantadas por la Policía Nacional, se logró materializar la captura del señalado, quien fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso correspondiente.

Organizaciones defensoras de animales resaltaron el trabajo de las autoridades para evitar nuevos casos de maltrato y pidieron articular las acciones en el marco de la nueva ruta de atención formalizada en el municipio

¿Qué contempla la ruta de protección animal?

La iniciativa es resultado de un proceso de construcción que se extendió durante cerca de tres años y contó con la participación de la Administración Municipal, fundaciones, organizaciones protectoras y activistas animalistas. Su implementación permitirá coordinar las actuaciones de entidades como la Secretaría de Gestión Ambiental, los inspectores de Policía y la Policía Ambiental, entre otras autoridades competentes.

La ruta permitirá establecer cómo deben proceder las autoridades frente a las denuncias de presunto maltrato, definir responsabilidades y evitar que la falta de coordinación entre instituciones afecte la atención de estos casos.