Colombia

Ibagué, conocida como la ‘Capital Musical de Colombia’, vivió uno de los encuentros más importantes de la escena alternativa del país. Los pasados 14 y 15 de noviembre, el Festival Disonarte 2026 llegó al Complejo Cultural Panóptico con una programación que tuvo como uno de sus momentos más especiales el último concierto de Monsieur Periné en escenarios colombianos.

¿Quiénes son Monsieur Periné?

Desde su creación en 2007, Monsieur Periné ha construido una destacada trayectoria que la ha convertido en una de las agrupaciones colombianas con mayor reconocimiento internacional.

Su propuesta musical, caracterizada por la fusión del jazz, el swing y el pop con diferentes ritmos latinoamericanos, conquistó nuevos públicos con su álbum debut Hecho a Mano (2012) y alcanzó uno de sus mayores hitos en 2015, cuando recibió el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista.

El último concierto en Colombia de Monsieur Periné

En septiembre de 2026, la banda anunció oficialmente su separación y pausa indefinida después de casi dos décadas de trayectoria musical, señalando la necesidad de tomar caminos individuales.

En esa línea, la agrupación eligió a Ibagué, en el festival Disonarte 2026, para despedirse del público nacional, convirtiendo a la ciudad en escenario de un capítulo histórico para sus seguidores y para la música en el país, siendo este su último concierto oficial en Colombia.

El cartel del festival, en donde los bogotanos hicieron su última presentación, también contó con la participación de agrupaciones y artistas como The Mills, El Kalvo, Enkelé, La Sonora Barón y Sr. Moskato, en una programación que reunió a diferentes géneros y propuestas sonoras, reafirmando la apuesta de Ibagué por consolidarse como una ciudad que promueve la diversidad musical y que abre sus escenarios a expresiones artísticas de todo el país.

El Festival Disonarte 2026: más de 5.000 asistentes

Y es que el Festival Disonarte 2026 fue todo un éxito para la ciudad. De hecho, reunió a más de 5.000 asistentes e impulsó la economía local.

“El festival, además de ser una vitrina para artistas nacionales, cumple su compromiso con los músicos de la ciudad y sus procesos de circulación”, dijo el secretario de Cultura de Ibagué, Mauricio Hernández Cala.

De esta manera, el Festival Disonarte se consolidó como una plataforma para el talento emergente y el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas, generando oportunidades para que los artistas locales den a conocer sus propuestas, amplíen sus conexiones y encuentren nuevos escenarios de circulación.