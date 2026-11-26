La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS) propuso establecer una tarifa diferencial del 10 % de IVA para los vehículos eléctricos e híbridos, como alternativa al incremento del impuesto en la Reforma de Rescate Fiscal que contempla el 19 %.

La propuesta del gremio consiste en duplicar la tarifa vigente, que actualmente es del 5 %, pero evitar un aumento hasta la tarifa general del 19 %, al considerar que una decisión de ese alcance podría afectar la demanda de vehículos, el empleo y las inversiones del sector automotor.

De acuerdo con una encuesta del Observatorio ANDEMOS, llevar el IVA del 5 % al 19 % podría generar una contracción cercana al 50 % en el mercado de vehículos nuevos.

El gremio señaló que el sector automotor genera aproximadamente 434.000 empleos y aporta más de $35,5 billones anuales en impuestos nacionales y territoriales, entre directos e indirectos. Además, tiene un multiplicador económico de 1,73 pesos por cada peso invertido.

El impacto también podría extenderse a los proyectos de inversión. Según el Observatorio, el 70,4 % de los encuestados prevé suspender, reducir o aplazar sus inversiones ante un incremento del IVA hasta el 19 %.

La propuesta de ANDEMOS al Gobierno

El presidente ejecutivo de ANDEMOS, Andrés Chaves, aseguró que el sector automotor está dispuesto a contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas, pero pidió que las decisiones tributarias tengan en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos y sus efectos sobre la actividad económica.

“Entendemos que Colombia necesita mayores ingresos fiscales y que todos debemos contribuir a ese propósito. El sector automotor está dispuesto a hacer su aporte. Sin embargo, las decisiones tributarias deben considerar también la capacidad de pago de los ciudadanos y sus efectos sobre el empleo, la inversión y la actividad económica”, afirmó.

El dirigente gremial sostuvo que la propuesta del 10 % busca conciliar las necesidades de recaudo con la dinámica del mercado y la protección de los puestos de trabajo que dependen de esta actividad.

La iniciativa también tiene como referencia el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios de 2021, elaborado con el acompañamiento de la OCDE, la DIAN y el Ministerio de Hacienda, que recomendó sustituir la tarifa reducida del 5 % por una tarifa diferencial.

¿Desde cuándo comenzaría a aplicarse el IVA del 10 %?

Para facilitar la transición, ANDEMOS propone conservar el IVA del 5 % hasta el 30 de junio de 2027 y establecer la tarifa diferencial del 10 % a partir del primero de julio de ese año.

El gremio considera que este periodo permitiría respetar los pedidos y contratos formalizados antes de la entrada en vigor del nuevo impuesto, dar previsibilidad a las empresas y proteger las inversiones que se encuentran en curso.