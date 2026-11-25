El servicio de streaming musical Tidal anunció este martes que, a partir del próximo mes, prohibirá las canciones que considere generadas con inteligencia artificial.

¿A partir de cuándo eliminará ese tipo de canciones?

La plataforma eliminará estas canciones a partir del 9 de diciembre, convirtiéndose así en el primer servicio de streaming musical que prohíbe la música generada por inteligencia artificial.

¿Por qué llegó esta decisión?

Esta decisión llega casi cinco meses después de que Tidal comunicara que dejaría de monetizar cualquier canción generada por IA, exigiría a los artistas etiquetar sus temas como “generados por IA” o “asistidos por IA”, y prohibiría aquellas composiciones vinculadas a “actividades fraudulentas”, una categoría que abarca tanto la suplantación de artistas consagrados como los intentos de “engañar a los oyentes”.

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“Pero ya es suficiente: el 43 % de las pistas que hemos recibido en los últimos 90 días han sido detectadas como generadas por inteligencia artificial. Es necesario tomar medidas más drásticas. Comenzaremos a eliminar de nuestro catálogo todas las pistas generadas íntegramente por inteligencia artificial, y para principios de año ya no quedará ninguna”, escribió Robert Andersen, responsable de Tidal, en un hilo en X.

Andersen señaló que el 96 % de las canciones generadas por inteligencia artificial no reciben ni una sola reproducción.

Esta medida supondrá un filtro en la plataforma, que cuenta con 29 millones de canciones, y dará lugar al rechazo de entre 80.000 y 85.000, al día, añadió.

“Animamos a nuestros colegas del sector a que sigan nuestro ejemplo”, escribió.

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¿Por qué surgió esta iniciativa?

Esta iniciativa surge en un momento en que competidores como Spotify y Apple Music siguen explorando estrategias para combatir el auge de las canciones generadas por inteligencia artificial que proliferan en sus plataformas; muchos de ellos han sido calificados por estos servicios como “basura” o “spam”.

Apple Music anunció que también empezará a etiquetar las canciones generadas o asistidas por inteligencia artificial, mientras que Spotify indicó que identificará a los artistas considerados creaciones de inteligencia artificial con la etiqueta “Personalidad de IA”.

Spotify dijo en una publicación el mes pasado que también eliminó 50 millones de canciones basura o spam de las recomendaciones de los usuarios este año, tras eliminar 75 millones de canciones de su catálogo por completo.