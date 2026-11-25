El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro cumplió uno de sus sueños de infancia al participar en la banda sonora de Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los videojuegos más esperados por los seguidores de esta franquicia.

El artista hace parte del proyecto musical de Rockstar Games con su canción ‘Macacoa 2000’, un tema con el que busca recuperar los sonidos del reguetón de la vieja escuela, pero incorporando elementos frescos y su particular estilo musical.

En una entrevista con Billboard, Rauw Alejandro recordó que creció jugando Grand Theft Auto y que nunca imaginó que algún día su música formaría parte de este universo. “GTA ha sido parte de mi vida desde chamaquito”, expresó al recordar las horas que pasaba recorriendo las ciudades virtuales, conduciendo vehículos y escuchando las emisoras del videojuego.

Sobre la creación de ‘Macacoa 2000’, el cantante explicó que quiso recuperar la esencia del reguetón de antes y conectarla con la ambientación de Vice City, ciudad inspirada en Miami, donde se desarrolla la historia del nuevo videojuego.

Según explicó, buscaba transmitir una sensación de fiesta, recorridos nocturnos en automóvil y música a todo volumen, con una identidad puertorriqueña que conectara con la cultura latina.

La banda sonora también reúne a reconocidos artistas internacionales como Travis Scott, Cardi B, Morgan Wallen, Dua Lipa y JENNIE, quienes hacen parte de esta propuesta musical.

Para Rauw, esta participación representa una oportunidad de llegar a nuevos públicos y conectar con personas que quizás descubran su música por primera vez mientras recorren Vice City.

El artista también destacó la importancia de la música dentro de los videojuegos, pues considera que puede convertir diferentes momentos de la experiencia en recuerdos inolvidables.

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De esta manera, el puertorriqueño une dos facetas que han marcado su vida: su pasión por los videojuegos y su carrera musical.