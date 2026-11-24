Shakira anunció qué organizaciones recibirán donaciones tras el terremoto en Venezuela: ¿cuáles son?
“Shakira y Global Citizen acaban de anunciar que 5 organizaciones en Venezuela recibirán 450.000 dólares del Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA para ayudar a más de 13.000 niños a volver a aprender después de los terremotos de este verano”, publicaron en redes sociales.
Este martes, la cantautora, bailarina y productora discográfica colombiana Shakira, junto a Global Citizen, anunció qué organizaciones recibirán las donaciones tras el terremoto de 2026 en Venezuela.
¿Qué dijeron Shakira y Global Citizen?
En un video publicado en redes sociales, la estrella del pop colombiano y el CEO de Global Citizen, Hugh Evans, dijeron:
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“FIFA Global Citizen Education Fund llega a Venezuela, apoyando a cinco organizaciones que beneficiarán a más de 13.000 niños. A todos los maestros y líderes comunitarios que hacen esto posible, este es para ustedes”, dice la publicación.
¿Cuánto dinero recibirán y a cuántos niños ayudarán?
Ampliando en otra publicación que “Shakira y Global Citizen acaban de anunciar que 5 organizaciones en Venezuela recibirán 450.000 dólares del Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA para ayudar a más de 13.000 niños a volver a aprender después de los terremotos de este verano”.
¿Quiénes serán las organizaciones beneficiadas?
“Conozca a los beneficiarios de las becas: Impaktemos, Fundación Madre María Luisa Casar, Asociación Provida de Venezuela – PROVIVE, Autismo en Voz Alta y AC EmpoderaME. Sus programas brindan tutoría, aprendizaje inclusivo para estudiantes con autismo, capacitación docente y nutrición y atención médica para que los niños puedan seguir aprendiendo”, agregaron.
¿Qué otras ganancias donó Shakira?
En mayo, Shakira anunció que donaría el 100 % de las ganancias de su canción oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026, “Dai Dai”, en colaboración con el cantautor y productor discográfico nigeriano Burna Boy, al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.
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¿Cuándo se anunció la alianza?
En julio, la estrella colombiana y la FIFA anunciaron una alianza para ayudar a los niños afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio y dejaron más de 6.500 muertos.
¿A qué otras causas ha ayudado Shakira en 2026?
Un mes después, otro terremoto, esta vez de magnitud 7,4, sacudió a Colombia y Shakira anunció durante una visita sorpresa a una de las ciudades afectadas, Quibdó, Chocó, que donaría 1,25 millones de dólares para ayudar a reconstruir las escuelas afectadas.
Matheo Duarte
Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...