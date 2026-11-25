SAN JUAN, PUERTO RICO - NOVEMBER 24: Miss Universe 2026 Jennifer Barreto of Puerto Rico reacts onstage during the 75th Miss Universe Final Competition at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on November 24, 2026 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Jaydee Lee/Getty Images) / Jaydee Lee

La modelo puertorriqueña Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se coronó este martes como Miss Universo 2026.

Barreto ganó el certamen, sucediendo a Fátima Bosch, de México.

Es la primera mujer casada y madre en ganar el concurso, además de ser la sexta representante de su país en obtener el título, tras Zuleyka Rivera en 2006.

Además, es la segunda mujer en obtener el título en su propio país o territorio, después de su compatriota, la Miss Universo 2001, Denise Quiñones.

Anteriormente, había ganado el certamen Miss Universo Puerto Rico 2026.

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¿Cuáles fueron las otras finalistas?

Las otras finalistas fueron Melissa Núñez, de República Dominicana; Clara Vegas, de Venezuela; Bea Millan-Windorski, de Filipinas; y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.

¿Cuántas mujeres participaron?

En el certamen participaron concursantes de 116 países y territorios.

¿Dónde se realizó el certamen?

Miss Universo 2026 fue el septuagésimo quinto certamen de Miss Universo, celebrado en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

¿Quiénes fueron los presentadores?

El evento fue presentado por R’Bonney Gabriel, Mario López, Zuri Hall y Dayanara Torres.

¿Quién es Jennifer Barreto?

Jennifer Abreu Mora nació el 17 de diciembre de 1998, en Mayagüez, Puerto Rico. Es hija de Jeffrey Abreu Vázquez y Alicia Mora González.

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¿Dónde creció?

Creció en el municipio de Isabela y cursó parte de su educación en los municipios vecinos de San Sebastián y Aguadilla; además, practicó voleibol desde la primaria hasta el bachillerato.

Educación

Obtuvo un título universitario de grado en psicología de la investigación, así como dos maestrías: una en psicología y otra en trabajo social clínico.

Trayectoria profesional

En 2021, Barreto inició su trayectoria profesional al servicio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Fort Hood, Texas.

También realizó labores de voluntariado en el Centro Médico Militar Carl R. Darnall.

Como parte de su labor en el ámbito social, también colabora con la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, en su sección pediátrica.