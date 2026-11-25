Valle del Cauca

Todo está listo para la realización de la cuarta edición de la Carrera Atlética Ser Inspiración. Los detalles de los recorridos, la medalla, la premiación, los pacers, las leyendas y la camiseta que vestirán los participantes el próximo sábado 5 de diciembre.

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La camiseta será la piel de esta edición y llevará un mensaje de reconstrucción colectiva. Cada corredor portará una letra y, al encontrarse con los demás, ayudará a formar la palabra COLOMBIA. La propuesta invita a unirnos, tender la mano y construir juntos, incluso entre personas que apenas se conocen.

La narrativa también está presente en la medalla: el mapa de Colombia representado ladrillo a ladrillo, la cúpula de la Basílica del Señor de los Milagros y un girasol como símbolo de esperanza. Sus elementos conectan la identidad de Buga con el mensaje de memoria, solidaridad y nuevos comienzos que inspira esta edición.

La carrera contará con seis distancias —500 metros, 1,5 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros y 15 kilómetros— y 15 categorías. Entregará $40 millones en premios y tendrá alternativas para diferentes edades y capacidades.

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La Carrera Ser Inspiración es organizada por BugaRun y la Corporación Ser Inspiración, liderada por el deportista paralímpico Francisco Sanclemente, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, PRIMAX, Celsia, QBCO, Buga Plaza, La Poción, Yupi, entre otras empresas, instituciones y aliados. Además cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Paratletismo, y Ligas Vallecaucanas de Atletismo y Paratletismo.

La competencia promueve el deporte y la participación incluyente. Es la única carrera de calle en Colombia con licencia Marca País y es reconocida como la más incluyente de Latinoamérica.

La cita será el sábado 5 de diciembre en Buga. Consulta la información en:

https://www.eventrid.com.co/eventos/serinspiracion/carrera-atletica-ser-inspiracion-2026