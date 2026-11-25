Fenalco Santander pidió a los empresarios adelantar el pago de la quincena antes del 27 de noviembre, para que los trabajadores tengan recursos disponibles durante el Black Friday. La jornada de descuentos se realizará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

Alejandro Almeyda, director del gremio en Santander, aclaró que la invitación está dirigida a los comerciantes que tengan la posibilidad de hacerlo.

“Invitar también a los comerciantes, a los que podamos hacer el esfuerzo de pagar la quincena antes, que lo hagamos”, expresó.

El gremio espera compras de mayor valor. Fenalco proyecta que el valor promedio de las compras aumente más del 20 % frente al año pasado y que el número de comercios participantes crezca más del 10 %.

“El año pasado crecimos en número de comercios el 3 %, este año esperamos crecer más del 10 % y que el ticket de compra promedio por persona incremente en más del 20 %”, señaló Almeyda.

Según Almeyda, los centros comerciales liderarán la jornada, con participación de otros establecimientos del departamento.

Las compras de diciembre se están adelantando a noviembre. Almeyda explicó que los consumidores están aprovechando los descuentos para adquirir productos que antes dejaban para los días cercanos a Navidad.

“Hace unos años esperábamos a que fuera casi el 24 de diciembre para ir a comprar”, afirmó. El director de Fenalco aseguró que ocho de cada diez ventas se pagan con lo que llamó “dinero plástico”.

Según su balance, los centros comerciales movilizaron más de dos millones de personas durante la jornada del año anterior.

Fenalco defendió las ofertas del comercio. Ante las dudas de algunos compradores sobre si los establecimientos realmente bajan los precios o los “maquillan”, Almeyda aseguró que “los descuentos son reales”.

“Con las redes sociales, las páginas web, todos los celulares que tenemos nosotros, ir a mentirle al consumidor no es viable. Ya la gente no come entero”, afirmó.

Habrá horarios especiales durante los tres días. El gremio anunció jornadas desde las nueve de la mañana que, en algunos establecimientos, se extenderán hasta después de las once de la noche. Los centros comerciales también preparan sorteos, premios y actividades para los visitantes.

Almeyda señaló que habrá acompañamiento de la Policía y de las autoridades de Tránsito para apoyar la seguridad en los comercios y la movilidad.