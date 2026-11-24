Con un llamado a no involucrar a los niños en los hechos de violencia que afectan a la sociedad, se pronunció Marcolino Arias Garnica, rector de la Institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, donde estudiaba el menor de 12 años que murió en un hecho violento en Barrancabermeja, Santander, el lunes 23 de noviembre.

El directivo expresó su solidaridad con la familia del niño y lamentó que la violencia le arrebatara la vida a un estudiante que estaba próximo a culminar su primaria e iniciar una nueva etapa escolar. Según contó, la institución ya preparaba la ceremonia de graduación de quinto grado, prevista para la próxima semana.

De hecho, para este martes 24 de noviembre, estaba programada la despedida de los estudiantes de quinto de primaria, actividad que tuvo que ser suspendida tras conocerse la muerte del menor.

“Era un niño muy normal, un niño que jugaba, que estudiaba, que reía y por situaciones diversas de la vida nos lo quitaron ayer. Nos truncaron el futuro de una familia, del colegio y de una sociedad, porque los jóvenes son el futuro de la sociedad”, manifestó el rector Arias Garnica.

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Marcolino Arias Garnica insistió en que los establecimientos educativos deben mantenerse como espacios protectores, alejados de cualquier expresión de violencia, y pidió a quienes protagonizan hechos violentos que no trasladen sus conflictos a los entornos escolares.

“Los niños debemos dejarlos fuera del conflicto y la escuela es un lugar que por naturaleza es protector. Las puertas de la escuela no pueden ser sitios donde vengan a asesinar a los niños”, señaló.

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El rector hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para garantizar la protección de los menores y evitar que sigan siendo víctimas de la violencia.

“A los niños, saquémoslos de la guerra”, fue el mensaje con el que el directivo cerró su pronunciamiento, en medio del dolor que embarga a la comunidad educativa por la muerte del estudiante.