Un hombre de 20 años, conocido con el alias de ‘Guato’, señalado de ser el presunto cabecilla de la estructura delincuencial ‘Los Candados’, dedicada al hurto de motocicletas en Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana, fue capturado por la Policía Metropolitana.

El procedimiento se realizó en la calle 50A con carrera 20, en el barrio La Concordia de Bucaramanga, durante labores de patrullaje y control. Al verificar sus antecedentes, los uniformados encontraron que tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado, emitida por el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura estaría relacionada con más de 20 casos de hurto de motocicletas registrados en lo corrido de 2026, mediante las modalidades de atraco y halado. Además, las autoridades investigan la posible participación de alias ‘Guato’ en al menos tres hechos delictivos durante el presente año.

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Uno de los aspectos que hace parte de las investigaciones es la presunta exigencia de dinero a las víctimas para recuperar sus vehículos. Según la Policía, después de cometer los hurtos, los integrantes de esta banda supuestamente contactaban a los propietarios y les exigían entre $2 y $3 millones a cambio de devolverles las motocicletas.

La Policía también informó que el capturado registra más de cuatro anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, por delitos como hurto calificado de automotores agravado, cohecho por dar u ofrecer y violencia contra servidor público.

Alias ‘Guato’ quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, que deberá definir su situación jurídica. La investigación busca establecer el alcance de las actividades de esta estructura delincuencial y su posible participación en otros hurtos de motocicletas en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.