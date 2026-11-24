Treinta y seis familias de Tunja podrán acceder a un subsidio municipal de $14.007.240 para facilitar la compra de vivienda nueva de interés social (VIS). La convocatoria fue abierta por la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja (Ecovivienda) y está dirigida a hogares que cumplan con los requisitos económicos y habitacionales establecidos por la Administración Municipal.

El beneficio equivale a ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes y hace parte del subprograma ‘Construyendo comunidad, ¡Construyendo hogares para todos!’, una estrategia que busca facilitar el acceso a vivienda propia mediante recursos que permitan completar la financiación de un inmueble.

De acuerdo con Ecovivienda, las familias interesadas tendrán plazo para presentar sus postulaciones hasta el próximo 18 de diciembre de 2026. La convocatoria contempla la selección de 36 hogares, mediante un proceso de revisión de requisitos y asignación de puntajes.

La convocatoria está dirigida a hogares que residan en el área urbana de Tunja, tengan ingresos mensuales de hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes y no sean propietarios ni poseedores de vivienda.

Además, los aspirantes deben demostrar que cuentan con recursos adicionales para completar el valor del inmueble, ya sea mediante ahorros, créditos u otras fuentes de financiación.

Uno de los requisitos fundamentales es que la vivienda que se proyecta comprar sea nueva y corresponda a la categoría de interés social (VIS), con un valor superior a 90 y de hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ecovivienda aclaró que esta convocatoria no contempla la adquisición de viviendas de interés prioritario (VIP).

Aunque la convocatoria está abierta para los hogares que cumplan las condiciones establecidas, el proceso de selección dará prioridad a familias que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Entre los grupos poblacionales priorizados están:

Hogares con personas con discapacidad.

Familias con adultos mayores.

Madres cabeza de familia.

Personas y hogares en condición de pobreza extrema o moderada.

Familias víctimas de desplazamiento.

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Hogares con niños, niñas y adolescentes.

Vendedores informales afiliados a la cooperativa COOVE-NAME.

Nidia Leonor Israel Salgado, gerente de Ecovivienda, explicó que la estrategia busca beneficiar especialmente a las familias que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda propia.

La funcionaria destacó que, aunque existen criterios de priorización para determinados grupos poblacionales, la convocatoria está abierta a todos los hogares que cumplan las condiciones exigidas.

Los hogares interesados podrán realizar su postulación hasta el 18 de diciembre de 2026. Para conocer los documentos requeridos, los criterios de evaluación y las condiciones completas del proceso, deberán consultar la Resolución 124 del 11 de noviembre de 2026.

La información está disponible a través de la página web oficial de Ecovivienda: www.ecovivienda.gov.co.

También pueden acercarse presencialmente a las oficinas de la entidad, ubicadas en la carrera 10 No. 21-33, tercer piso del edificio San Francisco Plaza, en Tunja.

Es importante tener en cuenta que presentar la solicitud no garantiza recibir el subsidio. Los 36 beneficiarios serán seleccionados después de verificar el cumplimiento de los requisitos y aplicar los puntajes establecidos en la convocatoria.

Con esta iniciativa, la Administración Municipal busca apoyar a las familias tunjanas en el cierre financiero necesario para adquirir vivienda nueva y ampliar las oportunidades de acceso a una solución habitacional propia.