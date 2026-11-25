Por ahora no hay alertas declaradas en la capital boyacense y se mantendrán controles especiales ante la llegada de visitantes por el Aguinaldo Boyacense

Tunja

La Alcaldía de Tunja mantiene la coordinación con la Fuerza Pública y los organismos de seguridad para prevenir posibles situaciones que puedan afectar el orden público en la capital boyacense, luego de los recientes hechos de violencia registrados en el departamento del Meta. El secretario del Interior de Tunja, general en retiro Óscar Moreno, aseguró que se adelantan evaluaciones permanentes con la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Tenemos un alto compromiso de mantener la seguridad y la convivencia aquí en nuestra capital boyacense. Se ha realizado evaluación con las entidades que tenemos la responsabilidad de mantener el orden”, explicó el funcionario, quien agregó que los acontecimientos de orden público que se presentan en otras regiones del país también son objeto de seguimiento por parte de las autoridades locales. Según Moreno, “esta coordinación y evaluación la hacemos de manera cotidiana para que cada una de las actividades que se realicen en el control y en la disuasión se vayan ejerciendo de acuerdo con los focos de alteración de la convivencia y la seguridad en la ciudad”.

Frente a la posibilidad de adoptar medidas como el cierre del centro de la ciudad, tal como ocurrió en Yopal, Casanare, el secretario descartó que por ahora se contemple esa decisión. “No, en el momento no. Tenemos que ser muy juiciosos con el tema de la administración de la información, la evaluación oportuna y la reacción que tienen, particularmente, la Policía y el Ejército”, indicó.

El general en retiro Moreno también aclaró que actualmente no se ha declarado ninguna alerta amarilla, naranja o roja en Tunja, aunque confirmó que existen dispositivos especiales de seguridad que son evaluados diariamente. “Tenemos unos dispositivos especiales que diariamente los estamos evaluando y diariamente estamos haciendo el seguimiento correspondiente”, manifestó.

El funcionario señaló que las autoridades tendrán un compromiso adicional durante las próximas semanas, teniendo en cuenta la realización del Aguinaldo Boyacense y la llegada de visitantes de diferentes regiones. Finalmente, envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y aseguró que “en este momento no tenemos novedades y seguimos trabajando para evitar cualquier acción de agentes terroristas de lo que está sucediendo en otras regiones”.