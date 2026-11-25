La formalización de 2.500 manipuladoras de alimentos, la ampliación de los gramajes en zonas rurales y las compras a productores locales.

Boyacá

El programa de alimentación escolar cerró 2026 con cerca de 26 millones de raciones entregadas en los 120 municipios no certificados del departamento. Para el próximo año, la Gobernación proyecta fortalecer la cobertura en las zonas rurales dispersas, mejorar las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y ampliar las compras a productores locales.

El subdirector del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Boyacá, Óscar Carrillo, destacó que durante 2026 se garantizó la prestación del servicio durante los 185 días del calendario académico, sin suspensiones en la entrega de alimentos. “Hemos podido permanecer garantizando que la alimentación no se suspenda un solo día, que se haya garantizado el inicio escolar desde el primer día de clases y que se haya terminado con una cifra importante de raciones entregadas, aproximadamente 26 millones a lo largo y ancho del departamento”, señaló.

Frente a la operación de 2027, Carrillo confirmó que cuentan con vigencias futuras por 105.000 millones de pesos y otros 6.000 millones de pesos de regalías anunciados por el gobernador Carlos Amaya. A estos recursos se suman 69.000 millones de pesos de la Nación y 35.000 millones aportados por los 120 municipios no certificados. El subdirector explicó que esperan comenzar durante los primeros días de diciembre la firma de los convenios interadministrativos para garantizar que el servicio se preste desde el primer día de clases. La proyección es atender aproximadamente a 109.000 estudiantes.

Uno de los principales propósitos para el próximo año será avanzar en la formalización laboral de las cerca de 2.500 manipuladoras de alimentos que trabajan en el programa. “Estamos blindando a que todas las manipuladoras de alimentos cuenten con lo que llamamos parafiscales, seguridad social, ARL, caja de compensación y salario digno”, manifestó, quien agregó que adelantan acercamientos con las administraciones municipales para establecer estas condiciones en los procesos de contratación.

El funcionario también anunció que se busca ampliar los gramajes de los complementos alimentarios para los estudiantes de las zonas rurales dispersas, debido a los largos recorridos que deben realizar para llegar a sus instituciones educativas. Asimismo, destacó que Boyacá mantiene la entrega de doble complemento alimentario para los estudiantes de jornada única. “Somos el único departamento en el país que da un doble complemento para los estudiantes que están en jornada única”, afirmó.

Otro de los componentes que se fortalecerán será la compra de alimentos a productores del departamento. Según Carrillo, se adelantan estrategias para vincular a campesinos, pequeñas panaderías y productores de papa, pera, panela y leche a la cadena de abastecimiento del PAE. “Nuestra estrategia es garantizar que esa platica, que es tan importante, se quede circulando en el departamento”, indicó.

El subdirector señaló que también trabajan en la identificación de necesidades de infraestructura y dotación en las instituciones educativas, especialmente en las sedes rurales, con el propósito de entregar unidades de frío y calor, estufas y neveras que permitan mejorar las condiciones de almacenamiento y preparación de los alimentos.