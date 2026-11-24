La llegada de la temporada alta de turismo representa una oportunidad para dinamizar la economía de Boyacá y fortalecer uno de los sectores que ha ganado protagonismo en el departamento: la gastronomía. Así lo señaló Camilo Corredor, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) en Boyacá, quien destacó el crecimiento de la oferta culinaria regional y los esfuerzos que adelanta el gremio para mejorar la calidad del servicio.

De acuerdo con el dirigente gremial, Boyacá ha comenzado a complementar su tradicional vocación agrícola con un importante desarrollo turístico y gastronómico. Este proceso ha permitido fortalecer los establecimientos del departamento y ofrecer experiencias culinarias que rescatan la identidad del territorio.

Como parte de esta preparación, Acodrés viene trabajando en procesos de capacitación dirigidos a los diferentes actores de la cadena gastronómica, desde los proveedores y las cadenas de abastecimiento hasta cafeterías, gastrobares y restaurantes.

El propósito es garantizar una oferta de calidad que responda a las expectativas de los visitantes nacionales y extranjeros, al tiempo que se consolida el turismo gastronómico como una alternativa para generar empleo, atraer inversión y dinamizar las economías municipales.

Camilo Corredor indicó que actualmente Boyacá cuenta con aproximadamente 6.000 actores vinculados a la industria gastronómica, de los cuales cerca de 2.300 corresponden a restaurantes que el gremio busca representar.

Sin embargo, reconoció que el sector atraviesa dificultades económicas que también tienen repercusiones en el ámbito regional. Los altos costos de operación y las condiciones económicas del país han generado presiones sobre los establecimientos, especialmente aquellos que hacen parte de la economía formal.

En ese contexto, Corredor señaló que las temporadas de mayor movimiento turístico son fundamentales para que los empresarios puedan recuperar parte de sus ingresos, estabilizar sus negocios y mantener la actividad económica.

La preocupación también se relaciona con el panorama nacional. Según cifras divulgadas por la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga), a septiembre de 2026 se habían registrado 4.400 cierres de establecimientos gastronómicos formales en Colombia, mientras que la proyección del gremio apuntaba a cerca de 6.500 cierres al finalizar el año.

Ante este escenario, el movimiento de visitantes hacia Boyacá representa una oportunidad para fortalecer el consumo local y evitar que las dificultades de la industria nacional tengan un impacto mayor sobre los empresarios del departamento.

Uno de los principales atractivos de la oferta gastronómica del departamento es su identidad cultural. Desde Acodrés se viene promoviendo el reconocimiento de los sabores tradicionales de Boyacá, al mismo tiempo que se impulsa su reinterpretación mediante propuestas de cocina de autor y preparaciones de alta calidad.

Esta evolución permite que los visitantes encuentren platos inspirados en las tradiciones campesinas, pero con nuevas presentaciones, técnicas y experiencias culinarias.

La apuesta del sector es que la gastronomía no sea solamente un complemento de los recorridos turísticos, sino una razón más para visitar los municipios boyacenses, conocer sus productos locales y descubrir la diversidad cultural de sus territorios.

Por esta razón, Acodrés hizo un llamado a turistas y residentes para que disfruten la oferta gastronómica de los diferentes municipios y apoyen los establecimientos locales.