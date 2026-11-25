Boyacá

Una operación aérea y de seguridad fue desplegada por la Gobernación de Boyacá y la Fuerza Pública en la provincia de La Libertad, para evitar el reclutamiento forzado de una menor de edad que estaba siendo presionada y hostigada por integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para que ingresara a las filas de esa organización armada ilegal.

La intervención se realizó luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre la situación de la adolescente. A partir de esta información, se activó la respuesta institucional con apoyo de recursos del Fondo de Seguridad departamental, lo que permitió desarrollar el operativo y poner a salvo a la menor.

La adolescente quedó bajo condiciones de protección para garantizar sus derechos y su integridad. La Gobernación de Boyacá reiteró que continuará trabajando con la Fuerza Pública para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y evitar que sean involucrados en las acciones de los grupos armados ilegales que operan en el territorio.