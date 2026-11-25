Gobernación de Boyacá realizó operativo aéreo para proteger a una menor del reclutamiento por el ELN
La intervención se desarrolló en la provincia de La Libertad, tras las alertas de la comunidad por presiones contra la adolescente.
Boyacá
Una operación aérea y de seguridad fue desplegada por la Gobernación de Boyacá y la Fuerza Pública en la provincia de La Libertad, para evitar el reclutamiento forzado de una menor de edad que estaba siendo presionada y hostigada por integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para que ingresara a las filas de esa organización armada ilegal.
La intervención se realizó luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre la situación de la adolescente. A partir de esta información, se activó la respuesta institucional con apoyo de recursos del Fondo de Seguridad departamental, lo que permitió desarrollar el operativo y poner a salvo a la menor.
La adolescente quedó bajo condiciones de protección para garantizar sus derechos y su integridad. La Gobernación de Boyacá reiteró que continuará trabajando con la Fuerza Pública para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y evitar que sean involucrados en las acciones de los grupos armados ilegales que operan en el territorio.