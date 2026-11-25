Tunja

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja realizará el próximo domingo 27 de noviembre su primera carrera institucional 5K por la vida, una iniciativa con la que busca promover la actividad física, los hábitos saludables y la prevención de enfermedades. La jornada contará con la participación de mil personas, entre trabajadores de la institución, usuarios y personas vinculadas a los grupos de rehabilitación.

Camilo Camargo, deportólogo del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, explicó que esta actividad busca fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad boyacense. “Lo que el Hospital Universitario San Rafael de Tunja busca es hacer que nosotros, como boyacenses, sintamos también más cerca nuestro hospital, pero promover esos hábitos y esos estilos de vida saludables. Que no se quede solo en esos 5K, sino que sigamos haciendo actividad física”, manifestó.

El profesional indicó que las inscripciones para esta primera versión ya se encuentran cerradas y que el hospital dispuso un kit para cada uno de los participantes. La programación comenzará a las 6:15 de la mañana frente al estadio, donde se realizará una activación muscular con el acompañamiento de Indeportes Boyacá.

“Posteriormente vamos a salir en el recorrido justamente hacia la glorieta del Gobernador, bajar frente a Josefa Canelones, que es la otra sede del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Hacemos el retorno y volvemos al mismo punto de partida”, explicó.

La carrera se desarrollará entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana, aproximadamente, por lo que se contemplan cierres viales durante ese periodo. El deportólogo señaló que también habrá acompañamiento de profesionales de la salud y personal logístico para garantizar la atención de los participantes ante cualquier eventualidad.

“Vamos a estar diferentes médicos cubriendo el evento para que, en caso de que alguna persona se sienta mal o necesite algo, pueda consultarnos de manera inmediata y nosotros podamos atenderlos de la mejor manera. Tenemos también personal logístico que se va a encargar de lo mismo”, indicó.

Recomendaciones para realizar actividad física

Frente a la preparación que deben tener las personas que desean participar en este tipo de competencias, Camargo insistió en que el ejercicio debe incorporarse progresivamente, especialmente para quienes no tienen el hábito de correr.

“Si nunca hemos corrido, es importante que tratemos de ir haciéndolo progresivamente para que al final logremos correr esos cinco kilómetros. La ventaja de hacer esta carrera recreativa es que pueden hacerlo caminando y terminarla en el tiempo establecido, que son casi dos horas”, explicó.

El deportólogo advirtió sobre los riesgos de realizar esfuerzos físicos intensos sin una preparación previa y llamó la atención sobre lo que denominó el “guerrero de fin de semana”.

“No debemos caer en ese error del guerrero de fin de semana, que llega el sábado o el domingo y quiere hacer lo que no ha hecho durante el resto de su vida. Eso es lo que nos genera efectos perjudiciales no solo para la salud, sino que muchas veces cuesta la vida”, señaló.

Asimismo, recomendó a las personas con hipertensión, diabetes, obesidad y otras enfermedades realizar actividad física de manera planificada y con las orientaciones médicas correspondientes. “Es importante que se haga ejercicio, ir acumulando dosis de actividad física y minutos de ejercicio semanales, para que cuando nosotros queramos hacer una carrera de cinco, diez o 21 kilómetros, no sea nuestro primer intento”, agregó.