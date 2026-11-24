El estadio 11 de Noviembre-Abel Leal será el escenario de una intensa semana de competencia para Tigres de Cartagena, que tendrá cinco compromisos como local frente a Leones de Barranquilla y Vaqueros de Montería, en el desarrollo de la temporada 2026-2027 de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

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La agenda comenzará este martes 24 de noviembre con el primer duelo ante Leones, programado para las 7:00 de la noche. La misma confrontación se repetirá el miércoles 25, a esa misma hora, en el escenario deportivo de la capital de Bolívar.

Después de una jornada de descanso el jueves 26, el conjunto cartagenero regresará al diamante el viernes 27 para iniciar una serie de tres partidos frente a Vaqueros de Montería. El primer encuentro está previsto para las 7:00 p. m., mientras que el segundo se disputará el sábado 28, desde las 5:00 de la tarde.

La programación concluirá el domingo 29 de noviembre, cuando ambas novenas vuelvan a medirse a partir de las 4:00 p. m., nuevamente en el estadio 11 de Noviembre-Abel Leal.

La novena felina registra una victoria y dos derrotas en sus primeras presentaciones.