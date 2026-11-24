Con un amplio despliegue de hombres altamente entrenados, la Policía Nacional, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), salió a recorrer las principales calles de Magangué, llevando un mensaje contundente a la delincuencia: los espacios públicos son de los ciudadanos y la seguridad no se negocia.

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La presencia de estas unidades especializadas hace parte de una estrategia institucional encaminada a cerrarles el paso a las estructuras criminales, prevenir hechos delictivos y fortalecer la confianza de los habitantes en la capacidad de respuesta de las autoridades.

Durante las intervenciones, los uniformados desarrollan actividades de registro a personas y vehículos, solicitud de antecedentes judiciales y verificación de comportamientos sospechosos, mediante procedimientos orientados a detectar posibles amenazas contra la convivencia ciudadana.

Estas acciones se complementan con el Plan Blindaje, una iniciativa que busca fortalecer los controles policiales, anticiparse a las modalidades delincuenciales y mantener una vigilancia permanente en sectores estratégicos de la población.

El despliegue operativo también tiene un componente preventivo, mediante el acercamiento con comerciantes, conductores, transeúntes y residentes, quienes encuentran en los policías especializados un respaldo para desarrollar sus actividades cotidianas con mayor tranquilidad.

“En Magangué estamos fortaleciendo nuestra capacidad operativa con hombres altamente preparados para enfrentar la criminalidad. No vamos a permitir que los delincuentes les arrebaten la tranquilidad a las familias. Nuestra presencia en las calles será permanente, con controles contundentes y actuaciones ajustadas a la ley”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La institución destacó que estas intervenciones buscan aumentar la capacidad de prevención y reacción frente a situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos, mediante un trabajo articulado entre las diferentes capacidades del servicio policial.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró que Magangué no tendrá espacios vedados para la autoridad, e invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123, recordando que la colaboración ciudadana es fundamental para construir territorios más seguros.