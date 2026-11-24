Gracias a la rápida reacción de las zonas de atención policial y a la información oportuna suministrada por la comunidad, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena capturaron a un hombre conocido como alias “Migue”, de 22 años, señalado como presunto responsable de un hurto a persona ocurrido en el sector de Las Ramblas, en la zona norte de la ciudad.

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De acuerdo con las labores preliminares de investigación, el hoy capturado habría participado en el hecho delictivo junto a otro individuo que se movilizaba en motocicleta. Los presuntos delincuentes habrían intimidado a un ciudadano para despojarlo de sus pertenencias.

Tras conocer el caso, las patrullas activaron de inmediato el Plan Candado, desplegando controles y cierres estratégicos en las principales vías de escape. Esta reacción permitió interceptar y capturar a alias “Migue” a la altura del corregimiento de Bayunca.

Durante el procedimiento policial fue incautada un arma de fuego y dos teléfonos celulares elementos que presuntamente habían sido utilizados para cometer la acción delincuencial.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

La Policía Metropolitana de Cartagena continúa fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, reiterando el llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad de los cartageneros.

“En Cartagena no damos tregua a los delincuentes. La reacción inmediata de nuestros uniformados y el apoyo de la ciudadanía nos permiten actuar con contundencia frente a quienes pretenden alterar la seguridad de la ciudad. Seguiremos persiguiendo y capturando a los responsables de estos hechos”, indicó el Teniente Coronel Efren Castro, Comandante del Primer Distrito de Policía.

Por otra parte, la Policía en Cartagena, desplego un componente de policía judicial y de inteligencia, para recopilar toda la información pertinente, como cámaras de seguridad, testimonios y retratos hablados, con el objetivo de identificar y capturar al otro responsable.