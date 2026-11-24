Colombia

La modernización de las redes eléctricas, proyectos de generación de energía, la renovación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado, la expansión de la fibra óptica y flota operativa y canales de atención, para brindar mejor atención a los usuarios, hacen parte de una hoja de ruta de EMCALI con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos en Cali.

Para esto, la empresa adelanta inversiones en energías renovables, atención al usuario y recuperación de su sostenibilidad financiera.

En medio del crecimiento urbano de Cali y de las nuevas necesidades de sus habitantes, EMCALI puso en marcha una estrategia que busca fortalecer su capacidad operativa y responder a los desafíos que enfrenta en sus tres principales líneas de negocio: Energía, Acueducto y Alcantarillado, y Telecomunicaciones.

La empresa puso en marcha una hoja de ruta que busca responder a los principales desafíos de la ciudad, entre ellos el crecimiento de la demanda de energía, el envejecimiento de las redes de agua y saneamiento y las nuevas necesidades de conectividad. Incluso, su estrategia también contempla inversiones para fortalecer la atención a los usuarios y recuperar la sostenibilidad financiera de sus tres unidades de negocio

Uno de los primeros focos de trabajo ha sido la atención al ciudadano, pues EMCALI modernizó tres Centros de Atención Personalizada (CAP) y destinó cerca de $11.000 millones a la adecuación de 22 espacios, con mejores condiciones de accesibilidad y tecnología para brindar un mejor servicio. Además, el contact center alcanzó un nivel de respuesta del 95,4 %, mejorando la atención a los usuarios después de años de reclamos ciudadanos por la falta de respuesta.

En materia operativa, inició la desintegración de más de 55 vehículos antiguos, recuperó 36 unidades e inició la adquisición de más de 100 vehículos especializados para atender emergencias y fortalecer su capacidad de respuesta en la ciudad.

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Proyectos de energía y transición energética en Cali

Para garantizar la continuidad del servicio y responder al crecimiento residencial e industrial, EMCALI invirtió aproximadamente $375.000 millones en la ampliación y modernización de cinco subestaciones eléctricas.

A esta apuesta se suman las comunidades energéticas de Llano Verde y Potrero Grande, un proyecto en articulación con FENOGE que benefició a 1.997 viviendas con paneles solares y medidores inteligentes. Según la empresa, los hogares han logrado reducciones en sus tarifas de energía de entre el 40 % y el 100 %.

Otro de los proyectos destacados es el Parque Solar Mulaló, que representa una inversión cercana a los $400.000 millones. La iniciativa, que sería la más grande del suroccidente colombiano y la sexta del país, registra un avance del 50 % en la adecuación del terreno donde se construirá la subestación eléctrica, cuya entrada en operación está prevista para diciembre de 2027.

En el oriente de Cali también entró en funcionamiento una instalación de 1.324 paneles solares en la Subestación Aguablanca. Paralelamente, EMCALI instaló más de 52.000 metros de cable ecológico, con una inversión superior a los $24.000 millones, para reducir las fallas ocasionadas por las lluvias y el contacto con los árboles.

La compañía también trabaja para que Cali se convierta en la primera capital del país con un sistema de alumbrado público 100 % LED y telegestionado.

Dentro de los proyectos estratégicos figura, además, el proceso de adquisición de la Central Hidroeléctrica Salvajina, una infraestructura con capacidad instalada de 315 megavatios (MW), considerada clave para la generación y regulación de energía en la región.

Renovación de redes de acueducto y alcantarillado de EMCALI

Otro de los desafíos está en la infraestructura de agua y saneamiento, pues EMCALI administra 3.155 kilómetros de redes de acueducto y 3.537 kilómetros de alcantarillado. De estas, más del 55 % supera los 30 años de antigüedad, lo que hace necesaria su renovación.

Para atender este atraso , entre 2024 y 2026 la empresa destinó más de $101.000 millones a la modernización de las redes y otros $40.700 millones a las plantas de tratamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Las inversiones también contemplan la expansión de la infraestructura hídrica hacia el sur de Cali, especialmente en la comuna 22 y el corredor Cali-Jamundí, donde el crecimiento urbanístico exige mayor capacidad para garantizar el abastecimiento de agua. A esto se suman los trabajos de planificación para mejorar la cobertura en las zonas de ladera.

Fibra óptica y recuperación financiera de EMCALI

En telecomunicaciones, la compañía adelanta un proceso de reorganización para reducir los costos operativos y fortalecer la competitividad de este negocio.

Como parte de las medidas, desmontó 12 centrales telefónicas obsoletas, lo que representa ahorros superiores a los $14.000 millones anuales. También redujo su infraestructura física de 41 a 20 unidades activas.

Estas acciones permitieron disminuir cerca de $50.000 millones las pérdidas operativas del negocio durante 2025, según el balance presentado por la empresa.

En cuanto a conectividad, EMCALI reporta una cobertura de fibra óptica del 92 % en Cali, con 300.000 puertos instalados, de los cuales 220.000 están disponibles para comercialización inmediata.