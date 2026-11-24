¿Quién tiene derecho al régimen de transición? Así puede saber si aplica, según Colpensiones
Conozca que requisitos debe tener si aplica para el régimen de transición de Colpensiones.
Este régimen, es aquel en el cuál se respetan las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen al cual se encontraba afiliada la persona con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, SGP, creado por la Ley 100 de 1993.
El sistema entró en vigencia a partir del 1 de abril de 1994 para los trabajadores del sector privado y del sector público nacional, para los trabajadores del sector público territorial, la fecha está comprendida entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de junio de 1995 según lo haya dispuesto el respectivo Gobernador o Alcalde.
Lo que quiere decir que tanto hombres como mujeres que están por pensionarse y recibir lo que les corresponde por sus semanas trabajadas, pueden apegarse a este régimen sin riesgo a sufrir cambios o modificaciones que entrarán en vigencia a partir del otro año.
Es la figura que garantiza la aplicación de las reglas de la ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, a los afiliados que se encuentran cercanos a cumplir los requisitos de pensión.
¿Qué requisitos debe cumplir?
Para aplicar a este régimen, las mujeres deben tener 750 semanas o más cotizadas, y los hombres deben tener 900 o más semanas cotizadas.
Si ya hace parte de este régimen lo que tiene que hacer es verificar su historia laboral y asegurarse de que esté completa, revise si todo está en orden y sus datos correctos.
Pero si aún no está y quiere trasladarse, debe tomar la doble asesoría de Colpensiones antes de cumplir determinada edad, para las mujeres antes de los 47 años y los hombres antes de cumplir los 52 años.
La doble asesoría, tiene dos formas de hacerlo, la primera es “hazlo tu mismo” donde se completa un formulario con datos personales y con información relacionada a sus semanas cotizadas y la otra es “llámenos”, que es para que personal de Colpensiones, le asesore y pueda gestionar todo el proceso de traslado.
Quienes ya no alcancen a realizar el traslado deberán pasarse al sistema de pilares contributivo, semicontributivo o solidario, donde deberán aportar a partir de 2 salarios mínimos, puesto que de dos a tres salarios van para su cotización y el excedente a una Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACAI).
¿Se puede elegir las reglas del nuevo sistema?
La reglamentación contempla esa posibilidad al solicitar la pensión, después de recibir asesoría y expresar la decisión por escrito. Elegir esa opción significa acogerse al conjunto de reglas del nuevo sistema, sin escoger por separado los beneficios de uno y otro.
Antes de tomar una decisión, lo más útil para el afiliado es conocer su situación: revisar la historia laboral, confirmar cuántas semanas tiene y solicitar información sobre las reglas que le corresponden. Ese es el punto de partida para entender cómo lo afecta la reforma y planear los pasos que aún le faltan para pensionarse.
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