Este régimen, es aquel en el cuál se respetan las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen al cual se encontraba afiliada la persona con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, SGP, creado por la Ley 100 de 1993.

El sistema entró en vigencia a partir del 1 de abril de 1994 para los trabajadores del sector privado y del sector público nacional, para los trabajadores del sector público territorial, la fecha está comprendida entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de junio de 1995 según lo haya dispuesto el respectivo Gobernador o Alcalde.

Lo que quiere decir que tanto hombres como mujeres que están por pensionarse y recibir lo que les corresponde por sus semanas trabajadas, pueden apegarse a este régimen sin riesgo a sufrir cambios o modificaciones que entrarán en vigencia a partir del otro año.

Es la figura que garantiza la aplicación de las reglas de la ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, a los afiliados que se encuentran cercanos a cumplir los requisitos de pensión.

¿Qué requisitos debe cumplir?

Para aplicar a este régimen, las mujeres deben tener 750 semanas o más cotizadas, y los hombres deben tener 900 o más semanas cotizadas.

Si ya hace parte de este régimen lo que tiene que hacer es verificar su historia laboral y asegurarse de que esté completa, revise si todo está en orden y sus datos correctos.

Pero si aún no está y quiere trasladarse, debe tomar la doble asesoría de Colpensiones antes de cumplir determinada edad, para las mujeres antes de los 47 años y los hombres antes de cumplir los 52 años.

La doble asesoría, tiene dos formas de hacerlo, la primera es “hazlo tu mismo” donde se completa un formulario con datos personales y con información relacionada a sus semanas cotizadas y la otra es “llámenos”, que es para que personal de Colpensiones, le asesore y pueda gestionar todo el proceso de traslado.

Quienes ya no alcancen a realizar el traslado deberán pasarse al sistema de pilares contributivo, semicontributivo o solidario, donde deberán aportar a partir de 2 salarios mínimos, puesto que de dos a tres salarios van para su cotización y el excedente a una Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACAI).

¿Se puede elegir las reglas del nuevo sistema?

La reglamentación contempla esa posibilidad al solicitar la pensión, después de recibir asesoría y expresar la decisión por escrito. Elegir esa opción significa acogerse al conjunto de reglas del nuevo sistema, sin escoger por separado los beneficios de uno y otro.

Antes de tomar una decisión, lo más útil para el afiliado es conocer su situación: revisar la historia laboral, confirmar cuántas semanas tiene y solicitar información sobre las reglas que le corresponden. Ese es el punto de partida para entender cómo lo afecta la reforma y planear los pasos que aún le faltan para pensionarse.

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