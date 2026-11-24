AME3407. CÚCUTA (COLOMBIA), 22/01/2025.- Fotografía de la ciudad de Cúcuta durante un sobrevuelo este miércoles, en Cúcuta (Colombia). Las calles de Tibú, un pueblo petrolero del departamento colombiano de Norte de Santander, han vuelto a ser escenario del éxodo de miles de personas que buscan refugiarse de la violencia entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una de las disidencias de la FARC. EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo expresó su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y el escalamiento del conflicto armado en esta subregión de Norte de Santander, tras denunciar amenazas e intimidaciones contra organismos encargados de la protección de los derechos humanos y el acompañamiento a las comunidades.

En un pronunciamiento fechado este 24 de noviembre, la organización rechazó los señalamientos y expresiones de estigmatización provenientes de actores armados contra la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y las personerías municipales, particularmente la de Tibú.

La Mesa también se refirió a las denuncias de la Defensoría del Pueblo sobre intimidaciones contra sus equipos durante el desarrollo de misiones humanitarias. Según lo informado, integrantes de actores armados habrían interceptado en dos ocasiones a funcionarios, registrado sus equipos de comunicación e impartido órdenes amenazantes sobre las condiciones de tránsito de sus vehículos.

De acuerdo con el pronunciamiento, estas situaciones incrementan la vulnerabilidad de las comunidades y deterioran las condiciones para el ejercicio de las labores humanitarias y de defensa de los derechos humanos en el Catatumbo.

Mesa Humanitaria del Catatumbo denuncia amenazas contra Defensoría y organismos internacionales Ampliar Mesa Humanitaria del Catatumbo denuncia amenazas contra Defensoría y organismos internacionales Cerrar

Ante este panorama, la Mesa Humanitaria hizo un llamado a todos los actores armados presentes en la región para que respeten de manera irrestricta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se abstengan de amenazar, intimidar o estigmatizar a las autoridades civiles, organismos humanitarios, mecanismos de verificación, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Finalmente, insistió en que la población civil no puede continuar asumiendo las consecuencias de la confrontación armada y pidió garantizar la seguridad de quienes trabajan por la protección de las comunidades y la defensa de sus derechos.