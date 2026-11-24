Cúcuta.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 11 años y 3 meses de prisión contra Francisco Rogelio Niño Jaime, exjuez Segundo Civil Municipal de Cúcuta, por su participación en irregularidades relacionadas con remates judiciales.

Sin embargo, negó la indemnización solicitada por la Rama Judicial al considerar que no se acreditó el daño al buen nombre de la institución.

Los hechos se remontan a 2011, cuando, según lo establecido en el proceso penal, Niño Jaime se concertó con otras personas para manipular remates de bienes inmuebles a favor de terceros, a cambio de dinero.

Por estas conductas fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio.

En agosto de 2021, el Tribunal Superior de Cúcuta le impuso una pena de 135 meses de prisión, una multa de 152 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.

Además, le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, y ordenó su captura.

En 2024, la Corte Suprema confirmó la condena penal en sede de casación.

Posteriormente, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta promovió un incidente de reparación integral en el que solicitó una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos y disculpas públicas por la presunta afectación al buen nombre de la Rama Judicial.

No obstante, la Sala de Casación Penal confirmó la decisión del Tribunal Superior de Cúcuta de negar esas pretensiones.

La Corte explicó que la existencia de una condena penal no demuestra automáticamente los perjuicios que una víctima reclama en el incidente de reparación integral.

En este caso, la entidad aportó las sentencias condenatorias, pero no presentó elementos suficientes para demostrar un daño real, específico y concreto al buen nombre institucional, ni justificó la necesidad y proporcionalidad de las medidas solicitadas.

Con esta decisión, la Corte Suprema reiteró que la responsabilidad penal y el derecho a obtener una reparación son asuntos distintos: aunque una persona haya sido condenada por un delito, quien solicita una indemnización debe acreditar los perjuicios cuya reparación reclama.