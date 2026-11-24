Alcantarilla sin tapa en el centro de Cúcuta cumple tres días y amenaza a peatones y conductores. / Foto: Gabriela Blanco.

Cúcuta

En la avenida Quinta con calle 10, a pocos metros de la Alcaldía de Cúcuta, una alcantarilla permanece sin tapa desde hace tres días en una de las principales vías de la capital, dejando un riesgo para comerciantes y transeúntes del centro de la ciudad que denuncian cómo la situación ya ha provocado incidentes.

Sobre el origen del daño y la falta de presencia institucional, un comerciante del sector relató que “el sábado amaneció eso sin tapa y casi se han presentado accidentes por eso, llegaron unos de Veolia hace poco y dejaron un costal ahí como con arena y no volvieron, eso fue ayer, pero ya vamos para más de tres días de estar así sin tapa y el riesgo es grande, es más, ayer llovió y casi hubo accidentes porque no se veía nada”.

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El comerciante también aseguró que ninguna autoridad ha hecho presencia ni se ha pronunciado de forma oficial, pese a la cercanía con las sedes administrativas.

Quienes trabajan y circulan por este punto céntrico advierten que la falta de la cubierta expone de manera constante a motociclistas, conductores y peatones en la vía.

“El peligro es para todo mundo, un accidente, una moto, un carro, para cualquier persona, relató otro de los comerciantes.

Pidieron una intervención urgente de la administración local y de la empresa operadora para instalar la tapa y prevenir un accidente de gravedad en una de las vías más importantes de la ciudad.