Ejército Nacional incautó cocaína por más de $8.000 millones al ELN en Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

En una operación conjunta y coordinada, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, afectaron las finanzas ilícitas del ELN en Norte de Santander, con un golpe económico estimado en 8.074 millones de pesos.

De acuerdo con lo reportado por el Ejército Nacional, el resultado se logró tras la ubicación y destrucción de dos complejos cocaleros que, según las autoridades, estaban al servicio de las estructuras del Frente Efraín Pabón Pabón y Reinaldo Ardila Gómez del ELN.

Más información Gobierno nacional y departamental ayudarán a familias afectadas por atentado en Cúcuta

Estas operaciones tuvieron lugar en las veredas La Uchema, jurisdicción del municipio de Villa del Rosario, así como en Vegas de Pamplonita, en Puerto Santander.

Más de 1,3 toneladas de cocaína y base de coca incautadas

Las operaciones militares permitieron la incautación de importantes cantidades de sustancias ilícitas, así como de elementos empleados en el procesamiento de este alcaloide.

Más información Diez años del Acuerdo de Paz: Norte de Santander sigue enfrentando violencia y desafíos

El reporte entregado por las autoridades incluye:

1.095 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

200 kilogramos de base de cocaína.

292 kilogramos de insumos sólidos.

1.913 galones de acetato de N-propilo.

1.437 galones de acetona.

272 galones de ácido clorhídrico.

150 galones de cocaína en suspensión.

“Así mismo, fueron ubicados dos destiladores artesanales (gusanos) de cinco y diez cavidades, dos filtradores a presión (marcianos), dos sistemas de condensación y dos tanques de decantación cónicos, entre otros elementos y equipos necesarios en la producción de alcaloides”, dijo el Ejército Nacional a través de un comunicado.

La cocaína tenía como destino países de Centroamérica

De acuerdo con lo recopilado por inteligencia militar, “la droga producida en estos centros de producción era sacada del país por rutas ilegales hacia Venezuela. Una vez el narcótico se encontraba en este país, lo transportaban hacia el Lago de Maracaibo y, mediante el uso de lanchas rápidas tipo Go Fast, era enviado a diferentes países de Centroamérica”.

Según la información de inteligencia militar, los complejos cocaleros tenían capacidad para producir aproximadamente una tonelada de droga al mes.

Más información Apagón en Cúcuta: falla en subestación Belén dejó sin luz a varios municipios por más de dos horas

Otros resultados operativos en Sardinata

Así mismo, en la vereda La Popa de Sardinata, Norte de Santander, fue hallada una estructura ilegal empleada para el procesamiento de este alcaloide.

“Durante el registro del complejo, las tropas incautaron 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína listos para su distribución, 180 kilogramos de pasta base de coca, 660 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, 3478 galones de insumos líquidos y 500 kilogramos de insumos sólidos”, dijo el Ejército Nacional.

Inteligencia militar determinó que este laboratorio estaba al servicio del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN y tenía una capacidad de producción cercana a las dos toneladas mensuales del estupefaciente.