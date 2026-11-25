Cúcuta

El posible incremento en el precio de los combustibles contemplado en la Ley de Rescate Económico genera preocupación entre las estaciones de servicio de Norte de Santander. El gremio advierte que un alza podría afectar las ventas formales y aumentar la entrada de gasolina venezolana de menor costo.

María Eugenia Martínez, directora ejecutiva de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander, explicó que el impacto sería mayor en una región fronteriza como esta, donde el mercado ilegal ya representa una competencia para los empresarios.

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“Vamos a perder competitividad frente a los combustibles venezolanos, porque si hoy está ingresando combustible venezolano a muy bajo costo en relación con el nuestro, tendríamos una desestabilización en las estaciones de servicio o bajas ventas”, afirmó.

La representante gremial señaló que la afectación no solo recaería en los propietarios de estaciones, sino también en los consumidores y en las finanzas de los municipios por la reducción del recaudo de la sobretasa a la gasolina.

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“No solamente va a perjudicar las estaciones de servicio, sino primeramente el bolsillo del consumidor y luego a los entes territoriales por el no recaudo de la sobretasa al ingresar combustible venezolano que nos aleje de las ventas que medianamente llevamos en Norte de Santander”, indicó.

Martínez agregó que el aumento del precio también implicaría mayores costos de operación para las estaciones, que deben cumplir con diferentes requisitos técnicos y administrativos.

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“Las estaciones necesitarán más capital de trabajo porque los combustibles subirán. Además, tenemos que asumir inspecciones, certificaciones, pruebas de hermeticidad y una cantidad de gastos que elevan los costos”, explicó.

El gremio también alertó sobre el impacto que tendría la medida en quienes dependen del combustible para trabajar, especialmente en una zona de frontera.

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“Un galón ya no sería lo que están comprando actualmente. Esto va a impactar a los motorizados, a quienes hacen domicilios y a las personas que usan su moto para ir al trabajo, especialmente a quienes tienen menos recursos”, sostuvo.

Desde el sector esperan que el proyecto sea analizado antes de su aprobación y que se busquen alternativas que no terminen afectando al usuario final.