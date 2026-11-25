Jairo Cadena se despide de la Liga de Gimnasia de Norte de Santander tras asumir reto nacional en la Federación Colombiana. / Foto: Gabriela Blanco.

Norte de Santander

Con una trayectoria histórica ligada al deporte de gimnasia desde 1998, Jairo Cadena anunció oficialmente el cierre de su ciclo al frente de la Liga Nortesantandereana de Gimnasia. Su despedida, responde a una nueva escalada en su carrera profesional, tras haber sido elegido como nuevo Tesorero del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Gimnasia, cargo desde el cual asumirá el reto de administrar y proyectar esta disciplina a nivel nacional.

Durante su paso por la organización departamental, Cadena lideró procesos clave que permitieron rescatar la liga en momentos críticos, como su intervención en plena pandemia del 2021, y acompañar el surgimiento de figuras deportivas de la región que hoy son de talla mundial.

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“En el inicio de mi segunda vigencia, vi llegar a un niño delgado, pequeñito, lo vi llegar de la mano de su mamita, y ese niño posteriormente se convirtió en una potencia mundial, él es Jossimar Calvo… Ahora vuelve a pasar lo mismo, vemos a Ángel Barajas, ya cuando yo lo vi era un niño como de 7 a 8 años y hoy en día es el campeón mundial de gimnasia y subcampeón olímpico con una medalla histórica de plata en los Juegos de 2024 en París”, recordó el dirigente en los micrófonos de Caracol Radio.

Frente a su nuevo desafío en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Gimnasia, el directivo aseguró que el talento nortesantandereano seguirá siendo su objetivo central en los nuevos esfuerzos institucionales que desempeñará en el país.

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“Paradójicamente Norte de Santander cuenta con los mejores gimnastas de Colombia, entonces por ende la Federación tendrá que trabajar por ellos, la mayoría de los esfuerzos nuestros se van a encaminar para los deportistas de Norte de Santander, tenemos excelentes deportistas como Ángel Barajas, Camilo Vera, Jorman Álvarez, Yandairo Zavala, Libreros, Valencia, muchos que acaban de traer medallas del Campeonato Suramericano de Perú.. Yo creo que van a pasar décadas y Norte de Santander, Cúcuta, va a estar en los primeros lugares de la prensa mundial”, proyectó Cadena.

Al hablar de su partida, tras más de 28 años al servicio a la juventud del departamento, el nuevo tesorero nacional reconoció que deja el cargo con sentimientos encontrados, aunque motivado por seguir aportando desde una instancia superior.

“La verdad siento tristeza, porque tengo muchos amigos, los niños que los he visto desde chiquitos crecer, tengo el corazón un poquito arrugado por eso, pero a la vez me da alegría porque sé que desde otro ángulo los puedo ayudar, puedo colaborar, puedo meter mi mano para que la gimnasia de Norte de Santander siga creciendo aún más de lo que ha crecido”, expresó.

Finalmente, Jairo Cadena destacó que los triunfos obtenidos durante su gestión fueron el resultado de un trabajo articulado con su equipo directivo, el entrenador Jairo Ruiz, a quién respeta y admira, junto al respaldo financiero de las autoridades locales, que le permitieron ser reconocido como el mejor dirigente deportivo de 2025 por la ACORD Norte de Santander y promover el respaldo a los deportistas, incluyendo actividades vinculadas al Coliseo Eustorgio Colmenares.