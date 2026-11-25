Afectados por atentado en Cúcuta esperan reconstrucción de sus viviendas . / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta

Los habitantes de la urbanización Tasajero aseguran que siguen con temor tras el ataque con explosivos que afectó varias viviendas y esperan que las ayudas anunciadas para la reconstrucción lleguen rápidamente.

“La recibimos con gran alegría, gracias a que el Estado colombiano va a ayudarnos, pero esperamos que sea una ayuda pronta porque tenemos las casas sin vidrios y viene la temporada de lluvia”, dijo Trino Patiño, uno de los afectados.

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El residente explicó que los daños en su vivienda representan una millonaria inversión para poder recuperar las condiciones que tenía antes del ataque.

“En mi casa fueron los vidrios y algunas cosas que se perdieron y se dañaron. Aproximadamente entre 20 y 25 millones de pesos puede valer la reconstrucción”, señaló.

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Mientras esperan la intervención de las autoridades, las familias han tenido que proteger sus hogares con soluciones temporales.

“Nos toca poner plásticos en las puertas y ventanas. La puerta que da a la calle no cierra y estamos esperando que Gestión del Riesgo tome las evidencias”, afirmó.

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Los habitantes también pidieron reforzar la seguridad del sector con más cámaras de vigilancia, debido a los recientes hechos violentos.

“Necesitamos que las cámaras estén en los postes de todas las calles, porque dos o tres en el parque no son suficientes. El delincuente entra y sale por la avenida Cenabastos”, concluyó.