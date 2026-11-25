Norte de Santander.

El temor de quedar en medio de los enfrentamientos armados está condicionando la vida de las comunidades del corregimiento de Campo Dos, en el municipio de Tibú, región del Catatumbo, Norte de Santander.

Después de más de 22 meses de confrontación entre dos sectores armados, las familias viven con incertidumbre por su seguridad, al punto de pensar en los riesgos que implica enviar a sus hijos a estudiar.

La alerta fue hecha por Álvaro Díaz, vicepresidente de Asojuntas de Campo Dos, quien describió el complejo panorama que enfrentan los habitantes de esta zona rural, donde, según indicó, ya no existe tranquilidad para movilizarse, acudir a escenarios deportivos o realizar actividades cotidianas, como comprar los alimentos y demás productos necesarios para el hogar.

“Ya se piensa para mandar los niños o los estudiantes a sus centros educativos porque uno no sabe si en cualquier momento haya alguna confrontación”, manifestó el líder comunal a Caracol Radio.

Díaz también advirtió que la población civil está expuesta a los riesgos derivados de las acciones de los grupos armados y señaló que numerosas familias han perdido sus viviendas y bienes, mientras otras han tenido que abandonar sus hogares por cuenta de la violencia.

La situación, aseguró, también genera temor entre quienes ejercen el liderazgo social y acompañan a las comunidades.

Según explicó, su labor consiste en mediar ante diferentes situaciones y buscar alternativas para ayudar a las familias afectadas, pero las condiciones de seguridad han incrementado la incertidumbre.

“Ya hay hasta temor entre nosotros los líderes porque uno hace una labor humanitaria y de apoyo a las comunidades”, expresó Díaz.

El dirigente comunitario agregó que la confrontación está frenando el desarrollo de Tibú y afectando a una población que busca salir adelante pese a las dificultades históricas de la región.

En el marco de los 49 años de constitución del municipio, Díaz hizo un llamado a los grupos armados para que busquen mecanismos de mediación que permitan detener las hostilidades y evitar que la población civil continúe sufriendo las consecuencias de la guerra.

El líder pidió explorar una tregua que permita a las comunidades recuperar la tranquilidad, movilizarse sin temor por su territorio y avanzar en mejores condiciones de vida. Insistió en que los habitantes del Catatumbo necesitan garantías para desarrollar sus actividades cotidianas y construir un futuro lejos de la confrontación armada.