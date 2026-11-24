Norte de Santander

A diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, los habitantes de Cúcuta expresan malestar ante lo que consideran la falta de resultados en materia de seguridad y paz en Norte de Santander.

En un recorrido por las calles de la ciudad con los micrófonos de Caracol Radio, los ciudadanos coincidieron en que el conflicto persiste y la población civil sigue expuesta pese a los compromisos pactados que no se han cumplido en la región.

Más información Alcantarilla sin tapa en el centro de Cúcuta cumple tres días y amenaza a peatones y conductores

“Yo pienso que no ha servido para nada porque entre más guerras se ven, más afectados hay, la población civil está cayendo y no, no siento que se vea bien eso”, dijo uno de los ciudadanos.

Otro cucuteño cuestionó la continuidad y cumplimiento de los acuerdos por parte de los periodos presidenciales.

Más información Concejo pone en duda efectividad del sistema antidrones de Cúcuta

“Los Acuerdos de Paz no sirven para nada, los pueden implementar las veces que sean necesarias pero no los van a cumplir, porque un gobierno los pone y el siguiente los daña, no hay una secuencia ni trabajo continuo”, expresó.

Para otros nortesantandereanos, los diez años de acuerdos solo han servido para marcar los picos de seguridad en la frontera y el territorio de los más vulnerables.

“Para armarlos a ellos sí sirvió, pero ahorita se voltearon los papeles y nuestro nuevo presidente es el malo, se monta la izquierda o la derecha, pero aquí en Cúcuta seguimos nerviosos porque no sabemos cuando caiga un dron o nos pase algo, no nos sentimos en paz ni seguros”, afirmó otro de los entrevistados.

Así, en el marco del décimo aniversario de la firma del acuerdo, en Cúcuta predomina la sensación de incumplimiento y la preocupación por un territorio que continúa afrontando los efectos del reclutamiento y desplazamiento forzado, especialmente en la región del Catatumbo.