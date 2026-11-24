Los negocios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán recibir apoyo económico para pagar los salarios de sus trabajadores y evitar despidos mientras recuperan sus actividades. Así lo anunció el Consejo Gremial Nacional, que lanzó la iniciativa Manos a la Empresa, en alianza con la Fundación Solidaridad por Colombia y con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) e iNNpulsa Colombia.

La iniciativa busca conectar a empresas y ciudadanos que quieran aportar recursos con los negocios que necesitan ayuda para mantener a sus empleados durante el proceso de recuperación.

Según el censo de las cámaras de comercio, el terremoto afectó a 45.109 empresas y comerciantes en 137 municipios de seis departamentos. Por eso, el programa permitirá que los negocios se postulen para recibir aportes destinados exclusivamente al pago de sus nóminas.

El primer aporte fue anunciado por la constructora Amarilo, que financiará nueve meses de nómina para diez trabajadores de negocios afectados. Entre los beneficiarios están tres empleados de la Peluquería Gentleman, en Tuluá, cuyo establecimiento quedó destruido por el sismo.

Durante el lanzamiento, realizado en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, en Barranquilla, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez Jaramillo, explicó la importancia de proteger los puestos de trabajo mientras los comerciantes logran recuperarse.

“Con Manos a la Empresa queremos que ningún negocio afectado por el terremoto tenga que despedir a sus trabajadores por no poder pagar la nómina. Cuando las empresas se unen, las regiones se levantan”, afirmó Gutiérrez.

Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, señaló que la recuperación de los negocios también depende de que sus trabajadores puedan conservar sus ingresos.

“Cuando un comerciante puede pagar la nómina, tiene más margen para volver a operar y sus trabajadores pueden seguir llevando un ingreso a sus hogares”, expresó el ministro.

Las empresas interesadas en participar podrán elegir cuántos empleos desean apoyar y financiar la nómina durante tres, seis o nueve meses. También podrán hacer un aporte a una bolsa común, cuyos recursos se distribuirán entre los negocios beneficiarios de acuerdo con el dinero recaudado.

Los comerciantes afectados por el terremoto pueden postular sus negocios y las personas o empresas que quieran contribuir pueden registrar sus aportes en su pagina web