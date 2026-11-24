Como lo anticipó esta emisora, la fiduciaria mixta Fiducoldex terminó el contrato de Andrés Guzmán como presidente de la entidad, tras un proceso disciplinario y al no aceptar $ 251 millones para acordar su salida por ser prepensionado.

Hay que recordar que esta emisora reveló que al presidente de esta entidad, que administra patrimonios autónomos como ProColombia, Innpulsa, Fontur, el Fondo Milagro, entre otras, le propusieron un acuerdo mutuo de terminación del contrato en el que le daban el monto antes mencionado. No obstante, él no acordó pues su salario mensual supera los $ 60 millones de pesos.

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Tras eso, la entidad contrató una auditoría externa con EY, por más de $ 800 millones de pesos, para evaluar la gestión de Guzmán y determinó que debe salir del cargo con justa causa dado los hallazgos que encontraron.

Fiducoldex correo pidiendo salida de Andrés Guzmán. Foto: Cortesía Ampliar Fiducoldex correo pidiendo salida de Andrés Guzmán. Foto: Cortesía Cerrar

“Fiducoldex adelantó un proceso disciplinario laboral que derivó en la decisión de remover al señor Andrés Guzmán de su cargo como presidente de la entidad”, señaló la entidad en un comunicado este martes.

Según conoció esta emisora, la decisión se da tras una asamblea extraordinaria realizada este lunes.

“Esta actuación se adelantó con estricta observancia de la ley y de los estatutos sociales, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, así como el cumplimiento de los términos y las instancias propias del procedimiento”, señaló la entidad en un comunicado.

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Entre tanto, Guzmán tiene cinco días para interponer recurso de reposición, por lo que hasta el próximo lunes seguirá en la entidad.

La entidad remató señalando que la operación de la fiduciaria “y la administración de sus negocios fiduciarios continúan desarrollándose con absoluta normalidad, garantizando la continuidad institucional, el cumplimiento de sus obligaciones y la observancia de sus estándares de gobierno corporativo”.