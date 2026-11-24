Justicia

Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación tiene 48 noticias criminales contra Omar Pardo Galeano, conocido con el alias de ‘Antonio Medina’, presunto cabecilla del frente 39 de las disidencias de las Farc, quien habría ordenado el atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio, ocurrido en la noche del pasado lunes 23 de noviembre.

Los hechos por los que es investigado ocurrieron entre mayo de 2017 y mayo de 2026.

En contexto: Primeras hipótesis indican que disidencias de las Farc estarían detrás del atentado en Villavicencio

Del total de noticias criminales, 32 están activas y 16 inactivas. Además, 41 se encuentran en etapa de indagación y siete en investigación formal.

Los departamentos de Casanare y Arauca concentran 44 de los 48 radicados. Casanare registra 27 y Arauca, 17. Los cuatro restantes corresponden a Bogotá, Boyacá, Meta y Tolima, con uno en cada territorio.

¿Por qué delitos es investigado?

Alias ‘Antonio Medina’ es investigado por ocho atentados terroristas y un caso por el delito de terrorismo.

También registra nueve casos de homicidio: seis por homicidio, entre ellos uno agravado, y tres por homicidio en persona protegida.

Además, figuran ocho casos de extorsión y siete por amenazas, incluidas tres contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

La Fiscalía también tiene cinco casos por presunta utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, tres por reclutamiento ilícito, tres por constreñimiento ilegal y dos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

Lea además: Frente 39 de las disidencias sería el responsable del carro bomba en Villavicencio: Fiscalía

Asimismo, registra un caso por destrucción y apropiación de bienes protegidos.

También se conoció que, de los nueve radicados por terrorismo o actos de terrorismo, cuatro figuran activos y corresponden a hechos ocurridos en Saravena y Tame, en Arauca, y en Sácama y Támara, en Casanare.

Los cinco radicados inactivos corresponden a hechos ocurridos en abril de 2026 en Sácama y Támara.