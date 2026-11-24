Un matemático empleado de Anthropic, la empresa creadora de la inteligencia artificial Claude, asegura haber resuelto uno de los problemas matemáticos más antiguos y más importantes con ayuda de la IA llamado: la hipótesis de Riemann, formulada en 1859.

Levent Alpöge, es el responsable de haber trabajado durante dos meses con la inteligencia artificial, es un investigador matemático que ha trabajado durante un tiempo para la compañía y quiso resolver este problema que durante alrededor de 170 años varios científicos han intentado resolver y lo catalogan como imposible.

¿De qué se trata este problema?

El matemático alemán Bernhard Riemann planteó en 1859 una pregunta que, en términos sencillos, busca descubrir si existe un patrón oculto en la distribución de los números primos.

Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir exactamente entre 1 y ellos mismos. Por ejemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17.

Aunque parecen aparecer de manera desordenada a lo largo de la recta numérica, Riemann propuso que existe una estructura matemática que permite comprender mejor cómo se distribuyen.

La hipótesis intenta demostrar precisamente esa relación. Durante más de un siglo y medio, matemáticos han encontrado evidencias de que es cierta, pero nadie había logrado demostrarla.

Alpöge asegura que la IA fue capaz de encontrar conexiones y desarrollar razonamientos que superaron incluso su propio ritmo de trabajo.

¿Por que es tan importante?

La hipótesis de Riemann, no es solamente una curiosidad matemática. Comprender mejor la distribución de los números primos podría tener implicaciones en diferentes áreas de las matemáticas, la informática y la criptografía.

Pese a la importancia de la noticia, aún no está oficializada la resolución del problema, puesto que, requiere un proceso académico riguroso y una revisión prolongada.

Por eso, es importante saber la diferencia entre el anuncio del descubrimiento y su reconocimiento definitivo por la comunidad matemática.

Avance histórico sobre la inteligencia artificial

La inteligencia artificial, estaría pasando de ayudar a resolver tareas comunes y cotidianas a participar en descubrimientos científicos que podrían cambiar la comprensión del mundo.

El caso de Anthropic, abre una gran pregunta al mundo sobre cómo y hasta donde pueden llegar estas herramientas y qué papel tendrán los científicos humanos en los descubrimientos del futuro.

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