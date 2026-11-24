Un joven de aproximadamente 17 años fue hallado sin vida en el sector del Salto del Tequendama, en Cundinamarca. El hallazgo fue confirmado por el capitán Álvaro Farfán, de Bomberos de Cundinamarca, quien informó que durante la tarde de este lunes, 23 de noviembre, se adelantó el operativo para recuperar el cuerpo.

De acuerdo con el reporte de los organismos de emergencia, en las labores participaron integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha y los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Soacha y San Antonio del Tequendama.

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Aunque las primeras informaciones apuntan a que podría tratarse de Gabriel Cárdenas Morales, el estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes que estaba desaparecido desde el pasado 19 de noviembre, su identidad todavía debía ser confirmada oficialmente .

El CTI adelantará la identificación

Tras finalizar las labores de recuperación, el cuerpo sería entregado al personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, encargado de realizar los procedimientos correspondientes para establecer plenamente su identidad.

“Al parecer se trata del joven que fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves”, señaló el capitán Álvaro Farfán, quien también confirmó que se encontraban en el proceso de entrega del cuerpo al CTI.

¿Quién es Gabriel Cárdenas?

Gabriel Cárdenas Morales tenía 17 años y cursaba segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Su desaparición había sido reportada por sus familiares, quienes iniciaron su búsqueda desde el pasado jueves 19 de noviembre.

Por ahora, las autoridades deberán confirmar si el cuerpo recuperado en el Salto del Tequendama corresponde al estudiante y avanzar en los procedimientos para esclarecer las circunstancias de su muerte.

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