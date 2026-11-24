La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este martes 24 de noviembre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los barrios que se verán afectados en la capital, al igual que en el municipio de Soacha, y Zipaquirá, en Cundinamarca.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz martes 24 de noviembre

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 67 sur y la calle 69 sur – Barrio El Ensueño.

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 67 sur a la calle 69 sur, entre la carrera 69 y la carrera 71 – Barrio El Peñón del Cortijo.

Localidad de Fontibón

Desde las 9:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 12 a la calle 18, entre la carrera 67 y la carrera 69 – Barrio Granjas de Techo.

Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la carrera 73 a la carrera 75, entre la calle 39 sur y la calle 41 sur – Barrio Ciudad Kennedy Central.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 9:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 67 a la carrera 69, entre la calle 12 y la calle 14 – Barrio Centro Industrial.

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 31 a la carrera 34, entre la calle 15 y la calle 18 – Barrio Estación Central.

Localidad de Suba

Desde la 1:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde. De la carrera 108 a la carrera 110, entre la calle 142 y la calle 144 – Barrio Lombardía.

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. De la carrera 49 a la carrera 51, entre la calle 151 y la calle 153 – Barrio Mazurén.

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. De la calle 128 a la calle 132, entre la carrera 51 y la carrera 54 – Barrio Prado Veraniego Norte.

Localidad de Usaquén

Desde las 9:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde. De la calle 103 a la calle 105, entre la carrera 13 y la carrera 15 – Barrio Rincón del Chicó.

Desde las 9:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde. De la calle 102 a la calle 104, entre la carrera 14 y la carrera 15 – Barrio Santa Bibiana.

Municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca

Desde las 2:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la tarde. De la carrera 31 a la carrera 33, entre la calle 6 y la calle 8.

Municipio de Soacha – Comuna 4, en Cundinamarca

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. De la calle 32 a la calle 39, entre la carrera 51 este y la carrera 53 este – Barrio Ciudadela Sucre Bella Vista.

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Recomendaciones para usuarios durante los cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones durante las actividades de mantenimiento, o durante mejoras de las redes del servicio de energía:

Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio. Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Tenga en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Tenga en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse. Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado. Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas. Si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

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