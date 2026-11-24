Apagones dejan pérdidas del 40% al comercio de Cúcuta: Asobares. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Los recientes apagones registrados en Cúcuta encendieron las alarmas entre los comerciantes. Asobares Norte de Santander aseguró que algunos establecimientos ya reportan pérdidas de hasta el 40% y advirtió que, de mantenerse las interrupciones del servicio, la temporada decembrina podría verse seriamente afectada.

Eduardo Quintero, presidente del gremio, afirmó que los cortes inesperados impiden a los empresarios prepararse para minimizar el impacto económico.

“Cuando los apagones son concertados los empresarios toman sus previsiones, pero cuando son imprevistos afectan el normal funcionamiento de los negocios. Se viene la temporada de fin de año y queremos tener garantías para poder trabajar”, manifestó.

Quintero señaló que, además de dejar de vender, los establecimientos deben asumir sus obligaciones económicas sin contar con los ingresos esperados.

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“¿Quién nos responde por esas ventas que no se realizaron? A la hora de pagar los recibos no vamos a tener ese flujo de caja”, cuestionó.

El dirigente explicó que los dos cortes de energía registrados el día anterior golpearon la actividad comercial en momentos clave de la jornada.

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“El primer apagón ocurrió cuando los negocios se preparaban para abrir y el segundo cuando ya habían vuelto a llegar clientes. La gente pide la cuenta y se va porque el servicio ya no se presta de la misma manera. Tenemos cerca del 40% de pérdidas de ventas por cuestión de los apagones”, indicó.

El presidente de Asobares concluyó que estas interrupciones no solo reducen las ventas, sino que también afectan la confianza de los clientes y ponen en riesgo la recuperación económica del sector en la recta final del año.